U18-WM: DEB-Frauen unterliegen Finnland im zweiten Vorrundenspiel

Artikel anhören Zug. (PM DEB) Die deutsche U18-Frauen-Nationalmannschaft unterliegt im zweiten Spiel der 2024 IIHF-U18-Frauen-Weltmeisterschaft gegen Finnland. Der Endstand in der Arena Zug lautet...

Zug. (PM DEB) Die deutsche U18-Frauen-Nationalmannschaft unterliegt im zweiten Spiel der 2024 IIHF-U18-Frauen-Weltmeisterschaft gegen Finnland.

Der Endstand in der Arena Zug lautet 0:6 aus Sicht der DEB-Auswahl. Am Dienstag, den 9. Januar 2024 bestreitet die deutsche Mannschaft ihr drittes und letztes Vorrunden-Spiel in Zug. Um 16 Uhr geht es dann gegen Tschechien auf das Eis.

• Martina Schrick (Löwen Frankfurt) führte das DEB-Team als Kapitänin auf das Eis. An ihrer Seite assistierten Elisa Pietschmann (Eisbären Juniors Berlin) und Anna Rose (HC Landsberg)

• Starting Goalie am heutigen Tag war erneut Hannah Loist (EHC Grizzlys Wolfsburg).

• Als beste deutscher Spielerin wurde Hanna Hoppe (ESC Dresden) ausgezeichnet.

Stimmen zum Spiel

Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod: „Wir haben uns gut auf das Spiel gegen Finnland vorbereitet und sind mit großer Vorfreude in die Partie gegangen. Nach dem ersten Abschnitt haben wir ein paar Anpassungen in unserer Spielstruktur vorgenommen und haben ein gutes zweites Drittel gespielt mit einigen Offensivchancen – auch im Powerplay. Der Schlussabschnitt verlief für uns enttäuschend, auch was unsere undisziplinierten Strafzeiten angeht. Insbesondere weil wir besprochen hatten, jede Schicht auf dem Eis im Sinne des Teams zu absolvieren. Morgen steht der nächste Trainingstag an, bei dem wir die Erkenntnisse ansprechen werden.“

Spielplan 2024 IIHF-U18-Frauen-Weltmeisterschaft in Zug (SUI)

06.01.2024 | 20:00 Uhr | Kanada – Deutschland 11:0 (3:0, 6:0, 2:0)

07.01.2024 | 16:00 Uhr | Finnland – Deutschland 6:0 (2:0, 0:0, 4:0)

09.01.2024 | 16:00 Uhr | Deutschland – Tschechien

Weitere Informationen: https://www.iihf.com/en/events/2024/ww18