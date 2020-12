Travis Ewanyk verstÃ¤rkt die Eispiraten

Deutsch-Kanadier kommt von den Krefeld Pinguinen Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau sind nochmals auf dem Spielermarkt tätig geworden und haben den deutsch-kanadischen Center...

Deutsch-Kanadier kommt von den Krefeld Pinguinen

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau sind nochmals auf dem Spielermarkt tätig geworden und haben den deutsch-kanadischen Center Travis Ewanyk verpflichtet.

Der 27-jährige Offensivmann kommt von den Krefeld Pinguinen aus der DEL nach Westsachsen und erhält bei den Eispiraten die Trikotnummer 21.

In Ewanyks Portfolio stehen, neben seinem NHL-Draft von den Edmonton Oilers im Jahr 2011, ganze 207 AHL-Partien für die Oklahoma City Barons und die Binghamton Senators. In der ECHL spielte der Deutsch-Kanadier außerdem für die Idaho Steelheads, die Fort Wayne Komets und Wichita Thunder, bevor es ihn 2018 erstmals nach Deutschland und Europa verschlug. Bei den Krefeld Pinguinen absolvierte Ewanyk 84 DEL-Spiele, in denen er drei Tore erzielen konnte und zehn weitere vorbereitete.

Bei den Pinguinen bewies er, dass er ein mannschaftsdienlicher Stürmer ist, welcher hart arbeitet und, wenn nötig, auch für seine Teamkollegen einsteht. Mit einer Größe von 1,86 Metern und einem Gewicht von 90 Kilogramm bringt der Linksschütze außerdem beste physische Voraussetzungen mit nach Crimmitschau.

„Wir brauchen mehr Tiefe im Kader, auch um den ein oder anderen Spieler bei Ausfällen zu ersetzen. Mit Travis haben wir einen weiteren erfahrenen Spieler verpflichten können, der variabel im Sturm einsetzbar ist. Er kann sowohl als Center als auch als Flügelstürmer spielen“, freut sich Ronny Bauer, Teammanager der Eispiraten, über den neusten Spieler im Bunde der Crimmitschauer.

Talfahrt gegen Wölfe Freiburg stoppen

Heimspiel am Sonntag soll die Wende bringen

Die Eispiraten Crimmitschau stehen am Wochenende vor einer schweren Herausforderung. Nachdem das Auswärtsderby bei den Lausitzer Füchsen coronabedingt verschoben wurde, steht für die Westsachsen am Sonntag das einzige Spiel der Woche auf dem Programmzettel. Im Heimspiel gegen die Wölfe Freiburg (06.12.2020 – 17:00 Uhr) soll die Talfahrt von vier Niederlagen in Folge gestoppt werden. Das Spiel wird live und exklusiv auf Sprade.TV übertragen.

Die Eispiraten bestreiten am heutigen Freitag kein Spiel. Erneut wurde eine Partie mit Crimmitschauer Beteiligung verschoben. Immerhin befinden sich die Lausitzer Füchse, der eigentliche Gegner der Westsachsen noch immer in Quarantäne. Den Eispiraten macht dies nichts aus – sagt zumindest Abwehrmann Mario Scalzo: „Wir müssen immer bereit sein, egal wie die Situation ist. Klar, wir haben auf dieses Spiel hingearbeitet, aber das ist unser Job. Wir müssen professionell sein und blicken nun nach vorn“. So zumindest haben die Eispiraten etwas mehr Zeit, sich auf das Heimspiel gegen Freiburg vorzubereiten. Es könnte immerhin ein richtungsweisendes Spiel sein, welches die Wende nach einer ersten kurzen Durststrecke bringen soll. Vier Spiele in Folge gelang der Mannschaft von Cheftrainer Mario Richer kein Sieg – die Talfahrt soll am Sonntag ein Ende finden.

Gegner ist dabei kein Geringerer, als der EHC Freiburg! Die Wölfe waren in der Vorsaison das Überraschungsteam schlechthin. Einige Leistungsträger konnten gehalten werden und somit zählen die Breisgauer auch in dieser Serie zu den besten Teams der Liga. Das Team des britischen Coaches Peter Russel konnte aus bislang sieben DEL2-Partien vier Siege einfahren und dabei schon so manchen hochkarätigen Gegner ein Bein stellen. Toptorschütze ist dabei ein alter Bekannter: Scott Allen, zwischen 2017 und 2018 bei den Eispiraten aktiv, traf bereits vier Mal. Mit acht Scorerpunkten führt Christian Billich das Feld der Topscorer allerdings weiterhin an. Im Tor können sich die Baden-Württemberger ohnehin auf Ruhepohl und stetigen Leistungsträger Ben Meisner verlassen – er gehört zu den besten seiner Zunft und stand ebenso wie Angreifer Allen bereits bei den Crimmitschauern unter Vertrag (2018). Ohne jeden Zweifel bringen die Wölfe einiges an Potenzial mit in den Sahnpark. Nicht umsonst grüßen die Freiburger von Tabellenplatz 4.

Ewanyk-Einsatz kommt zu früh – Lazarett lichtet sich langsam

Mut macht vor der kommenden Aufgabe allerdings ein Blick auf den zuletzt kleinen Eispiraten-Kader. Zwar sollte ein erster Auftritt von Stürmer Travis Ewanyk, welcher am heutigen Freitag als Neuzugang vorgestellt wurde, zu früh kommen, jedoch lichtet sich das Lazarett der Pleißestädter langsam, aber sicher. Vincent Schlenker steht nach seiner Unterkörperverletzung ebenso vor einem Comeback im Eispiraten-Team wie Dominic Walsh, welcher die letzten beiden Spiele angeschlagen verpasste. Nach einem grippalen Infekt sollte auch er wieder zum Richer-Aufgebot zählen. Fraglich ist hingegen der Einsatz des erkälteten Mario Scalzo. Sicher fehlen werden unterdessen Lukas Lenk, der in dieser Woche erfolgreich an der Schulter operiert wurde und aktuell keinen gültigen Vertrag besitzt, sowie Lukáš Vantuch. Er wartet weiterhin auf grünes Licht der Behörden bezüglich seines deutschen Passes.