Tobias Wedl bleibt an Bord â€“ Riverkings verlÃ¤ngern mit Routinier

Landsberg. (PM HCL) Trotz Sommerpause herrscht bei den Riverkings emsiges Treiben. Alle Nachwuchsmannschaften haben bereits das Sommertraining aufgenommen. Die Etatplanungen laufen auf Hochtouren und...

Landsberg. (PM HCL) Trotz Sommerpause herrscht bei den Riverkings emsiges Treiben.

Alle Nachwuchsmannschaften haben bereits das Sommertraining aufgenommen. Die Etatplanungen laufen auf Hochtouren und es wird eifrig am Kader der 1. Mannschaft für die kommende Bayernliga-Saison gestrickt. Jetzt konnte Vizepräsident Michael Grundei eine weitere wichtige Personalie bekannt geben: Tobias Wedl. Der 29-jährige Kapitän der letztjährigen Oberliga Mannschaft hat seinen Vertrag für die kommende Bayernliga-Saison verlängert. Damit geht der Verteidiger in seine zehnte Saison beim HC Landsberg. Wedl erlernte beim HCL das Schlittschuh laufen und kam nach Stationen in Kaufbeuren, Ravensburg und Füssen in der Saison 2013/14 wieder zurück zu seinem Heimatverein.

Vizepräsident Michael Grundei: „Wir freuen uns, dass Tobi Wedl seine Zusage für die nächste Saison gegeben hat. Für unser Team ist er ein wichtiger Spieler, der nicht nur auf dem Eis, sondern auch in der Kabine Verantwortung übernimmt. Mit seinen inzwischen 29 Jahren ist Tobi ein erfahrener Verteidiger und wird eine unserer wichtigen Stützen in der Verteidigung sein.“

Tobias Wedl: „Ich freue mich auf die kommende Saison! Wir haben jetzt einen größeren Umbruch im Team, und ich will dazu beitragen, dass wir möglichst schnell wieder eine eingeschworene Gemeinschaft werden. Mir liegt mein Heimatverein sehr am Herzen und ich will zusammen mit meinen Teamkollegen in der kommenden Saison die Playoffs erreichen. Wir wollen mit einer gesunden Mischung aus Spaß und harter Arbeit auf dem Eis wieder zurück in die Erfolgsspur finden.“

2481 Ex NHL-Profi und Silbermedaillengewinner Christian Ehrhoff wagt nach fünf Jahren im Eishockey-Ruhestand mit dann 41 Jahren im September ein Comeback bei seinem Herzensverein Krefeld Pinguine in der DEL2. Kann dieses Comeback wirklich gelingen? Ja, ich traue ihm das zu 100% zu. In der Kabine und als Identifikationsfigur wird er sehr helfen, sportlich auf dem Eis eher weniger. Nein, die Pause war zu lang. Das Comeback wird vorzeitig enden. Kann ich so gar nicht einschätzen.