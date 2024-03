SIHF Ã¼berarbeitet die Kernstrategie: Fokus auf den Athletenweg

Zürich. (PM SIHF) In den kommenden Monaten wird die Swiss Ice Hockey Federation die Kernstrategie überarbeiten, um das Schweizer Eishockey auf eine nachhaltige und...

Zürich. (PM SIHF) In den kommenden Monaten wird die Swiss Ice Hockey Federation die Kernstrategie überarbeiten, um das Schweizer Eishockey auf eine nachhaltige und zukunftsorientierte Basis zu stellen, indem der Fokus verstärkt auf den Athletenweg und auf die Stärkung des Breitensports als Fundament gelegt wird.

Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung der SIHF haben sich am 12. und 13. März 2024 zu einem zweitägigen Workshop getroffen, um verschiedene Themen rund um das Schweizer Eishockey zu diskutieren. Der Hauptpunkt der zweitägigen Retraite war eine umfassende Analyse der aktuellen internen und externen Herausforderungen sowie der Chancen des Eishockeysports in der Schweiz.

Aufgrund dieser eingehenden Analyse wird in den nächsten Monaten die Kernstrategie überarbeitet, um das Schweizer Eishockey auf nationaler und internationaler Ebene zu stärken. Nach der Definition dieser übergeordneten strategischen Ziele wird in einem zweiten Schritt der Fokus auf Massnahmen gelegt werden, damit die Kernstrategie innerhalb des Verbandes effizient und erfolgreich umgesetzt werden kann.

Ein Schlüsselelement in der Erarbeitung der Kernstrategie ist die Definition des Athletenweges im Schweizer Eishockey mit dem Ziel, dass mehr Spielerinnen und Spieler den Weg nach oben auf das internationale Niveau schaffen. Dazu wird auch die Ligastruktur in der Schweiz hinterfragt, um Lösungen, gerade auch in Bezug auf die aktuellen Herausforderungen in der zweithöchsten Schweizer Eishockeyliga, der Swiss League, im Hinblick auf die Saison 2025/2026 zu erarbeiten. Neben der Swiss League, welche prioritär betrachtet wird, werden auch die MyHockey League sowie die höchsten beiden Nachwuchsligen in die Analyse mit einfliessen. Die Basis soll nachhaltig gestärkt werden, sodass wir auf ein stabiles „Hockey Haus Schweiz“ zurückgreifen können.

Weitere zentrale Punkte sind die Stärkung des Breitensports, die Entwicklung des Fraueneishockeys, die Förderung, Aus- und Weiterbildung des Schweizer Trainer- und Schiedsrichterwesens sowie allgemeine Ausbildungsthemen.

Swiss Ice Hockey hat für diesen Prozess eine Task Force unter der Leitung von Präsident Stefan Schärer, Vizepräsident Marc-Anthony Anner und CEO Patrick Bloch eingesetzt, welche in den kommenden Monaten unter Einbezug der National League, der Swiss League und den anderen relevanten Stakeholdern tragfähige Lösungen erarbeiten wird.

«Unser Ziel ist es, in den kommenden Monaten unsere SIHF-Strategie zu überarbeiten und zusammen mit der National League bis im September 2024 eine gemeinsame Sport-Strategie festzulegen, damit wir im Hinblick auf die übernächste Saison 2025/2026 eine stabile und nachhaltige Struktur im Sinne des «Swiss Hockey Prospect Way» umsetzen können. Dabei soll auch die Heim-WM 2026 ein wichtiger Meilenstein einnehmen», erklärt SIHF-Präsident Stefan Schärer. «Wir sind überzeugt, dass dieser eingeschlagene Weg die Zukunft des Schweizer Eishockeys stärken wird und wir mit mutigen und kreativen Ideen gegenüber ausländischen Verbänden und Ligen konkurrenzfähig bleiben.»