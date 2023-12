SchÃ¶nheider WÃ¶lfe bleiben zuhause ungeschlagen

Artikel anhören Schönheide. (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe bleiben auch nach dem siebten Heimspiel in der Regionalliga Ost-Saison 2023/2024 zuhause weiter ungeschlagen. Beim 15:0...

Artikel anhören Artikel anhören

Schönheide. (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe bleiben auch nach dem siebten Heimspiel in der Regionalliga Ost-Saison 2023/2024 zuhause weiter ungeschlagen.

Beim 15:0 (1:0, 6:0, 8:0)-Erfolg gegen die Jungfüchse Weißwasser fuhr das Team von Coach Sven Schröder am Samstagabend im heimischen Wolfsbau zudem den fünften zweistelligen Heimsieg in Folge ein. Für die Hausherren trugen sich Florian Heinz (4), Richard Zerbst (3), Tomas Rubes (2), Lukas Lenk (2), Florian Richter (2), Kevin Piehler und Moritz Gottsmann in die Torschützenliste ein. Foto: Markus Gläß/Schönheider Wölfe e.V.

Dabei waren die Voraussetzungen vor der Partie für die Wölfe zumindest kadertechnisch alles andere als gut, fielen mit Kapitän Kilian Glück, Franz Berger, Robert Horst, Philipp Hallbauer, Yannick Löhmer und Lukas Kreller gleich sechs Akteure verletzungs-, krankheits- oder berufsbedingt aus, wonach wieder einmal nur eine „kurze Bank“ von zwölf Feldspielern und zwei Torhütern übrig blieb. Die Lausitzer konnten zumindest drei komplette Blöcke stellen und lieferten sich entsprechend im ersten Drittel noch ein enges Match mit den Hausherren. Die Erzgebirger waren zwar spielbestimmend, wurden aber von den Jungfüchsen früh im Spielaufbau gestört, wonach gute Torchancen zunächst Mangelware blieben. Erst gut zwei Minuten vor der ersten Drittelpause gelang den Wölfen die 1:0-Führung durch Tomas Rubes auf Zuspiel von Lukas Lenk und Kamil Hajsman. Im Mittelabschnitt dauerte es mit dem nächsten Treffer nicht ganz so lange, denn die Hausherren kamen gut aus der Kabine und markierten in der 23. Minute das 2:0 durch Lukas Lenk. So richtig flüssig lief es aber auch in der Folge nicht, da auch die Jungfüchse weiterhin gut dagegenhielten. Dennoch verstanden es die Wölfe, quasi immer im richtigen Moment die Tore zu schießen. So auch das 3:0 (31.) durch Florian Richter, welches in eine kleine Drangphase der Weißwasseraner hineinfiel.

Aufgrund von zwei Strafzeiten gegen die Jungfüchse agierten die Gastgeber kurz darauf in doppelter Überzahl und ließen sich diese Chance nicht entgehen, als Kevin Piehler in der 34. Minute auf 4:0 erhöhte. Mit diesem Treffer hatten die Wölfe ihrem Gegner scheinbar den Stecker gezogen, denn bis zur zweiten Pause schraubten die Hausherren durch drei weitere Tore von Richard Zerbst (38.), Florian Richter (40.) und Tomas Rubes (40.) das Ergebnis auf 7:0 in die Höhe.

Während im Schlussdrittel bei Weißwasser nun gar nichts mehr ging, spielten sich die Wölfe weiter in Torlaune und ließen in schöner Regelmäßigkeit einen Treffer nach dem anderen folgen. Allein Florian Heinz traf noch viermal ins Schwarze (41./47./56./58.), aber auch Lukas Lenk (42.), Richard Zerbst (46./54.) und Moritz Gottsmann ließen die Wölfefans weiter jubeln, wonach am Ende ein deutlicher 15:0-Heimerfolg gegen die Jungfüchse Weißwasser auf der Anzeigetafel leuchtete.

Das Heimspiel und die Pressekonferenz wurden präsentiert von der Friedrich Mineralölhandel GmbH. Vielen herzlichen Dank! Am kommenden Wochenende steht ein Doppel-Spieltag gegen Lauterbach auf dem Plan. Zunächst empfangen die Schönheider Wölfe die Luchse am Samstag, dem 16.12.23, um 17:00 Uhr zum Heimspiel im Wolfsbau, ehe es bereits am nächsten Tag, Sonntag, dem 17.12.23, auf die dreieinhalbstündige Reise nach Hessen geht, wo das Team von Coach Sven Schröder ab 18:00 Uhr erstmals in der Eissport-Arena Lauterbach aufläuft. Tickets für das Heimspiel am Samstag gibt es ab morgen online unter https://schoenheiderwoelfe.vbotickets.com/events zu erwerben.

4686 Welches Team belegt am Ende der DEL Hauptrunde den letzten Platz in der Tabelle? Augsburger Panther Düsseldorfer EG Löwen Frankfurt ERC Ingolstadt Iserlohn Roosters Nürnberg Ice Tigers ein anderes Team