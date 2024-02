Perfektes Wochenende als Geburtstagsgeschenk

Buchloe. (chs) Der ESV Buchloe hat sich in der Abstiegsrunde der Eishockey Bayernliga nach dem verpatzen Auftakt wieder etwas Luft verschafft. Denn nach dem...

Denn nach dem 6:3 Auswärtssieg vom Freitag in Dingolfing fuhren die Piraten auch am Sonntag beim recht ungefährdeten 5:1 (0:0, 4:0, 1:1) Heimsieg über den ESC Dorfen die volle Punktezahl ein und bescherten so ihrem Trainer ein standesgemäßes Geburtstagsgeschenk. ESV-Coach Christopher Lerchner, der an diesem Abend nämlich 43 Jahre alt wurde, hatte daher auch nicht wirklich viel zu kritisieren, was nach einem perfekten Wochenende aber auch nicht all zu verwunderlich war.

Gegen die in dieser Runde bisher noch sieglosen Eispiraten aus Dorfen taten sich die Buchloer im ersten Drittel allerdings noch etwas schwer, was auch daran lag, dass man nach einer Spieldauerstrafe gegen Verteidiger David Strodel eine fünfminütige Unterzahl überstehen musste (8.). Ausgerechnet hier hatten die Pirates aber noch die gefährlichsten Abschlüsse, als erst Lukas Bucher freistehend vergab (9.) und auch Alexander Krafczyk gleich zweimal alleine auf Gäste-Goalie Andreas Marek zulief, diesen aber nicht überwinden konnte (10./11.). Dazwischen hatte aber auch Dorfen eine richtig gute Chance, die Sandro Schröpfer aber nicht im Kasten unterbringen konnte (10.). So blieb es beim torlosen Remis zur ersten Pause.

Nachdem im ersten Drittel somit also noch einiges an Geduld auf ESV-Seite gefragt war – wie Lerchner anschließend passenderweise analysierte – konnten die Rot-Weißen im zweiten Abschnitt ihre Überlegenheit endlich auch in Tore ummünzen. 58 Sekunden dauerte es nach Wiederbeginn dabei lediglich, ehe Michal Petrak im Nachsetzten die Scheibe zum 1:0 über die Linie beförderte. Und nachdem wenig später der Pfosten noch dem zweiten ESV-Treffer im Weg stand, stellte Alexander Krafczyk sehenswert auf 2:0. Nach einer Puckeroberung tankte sich der Angreifer energisch gegen drei Gästeverteidiger durch und setzte den Puck alleine vor Marek bilderbuchmäßig unter die Latte (25.). In dieser Phase diktierten die Buchloer klar das Geschehen auf dem Eis und hatten durch einen Penalty sogar die Gelegenheit aufs 3:0. Doch erneut verhinderte das Aluminium beim Versuch von Podrezov das nächste Tor (28.). Nach dieser Drangphase wurden die Rot-Weißen aber etwas zu passiv und nachlässig in der eigenen Zone, was Dorfen wieder etwas mehr ins Spiel brachte. „Das waren wieder fünf, sechs Minuten, in denen wir den Gegner fast mit Gewalt versucht haben ins Spiel zurück zu bringen“, meinte auch Lerchner, dessen Team diese kritischen Minuten aber ohne Gegentreffer überstand und gegen Drittelende nochmals die Zügel anzog. Ein platzierter Schuss von Demeed Podrezov zum 3:0 (38.) und das 4:0 durch Felix Schurr eine Minute später, der ein ganz feines Zuspiel von Podrezov am langen Pfosten nur noch einschieben musste, sorgten dann doch für eine klare und beruhigende Führung nach 40 Minuten. „Da hat die Effektivität, die wir uns auch erarbeitet haben, heute auch gepasst“, war Lerchner aber doch zufrieden mit seinen Schützlingen, die auch im letzten Durchgang nichts mehr anbrennen ließen.

Denn spätestens nach dem 5:0 erneut durch Podrezov war das Match endgültig vorzeitig entschieden (44.). Anschließend plätscherte die Partie dem Ende entgegen und Piraten Schlussmann Johannes Wiedemann wehrte sich mit zwei spektakulären Paraden nochmals gegen den Gegentreffer der Eispiraten (50./51.). Doch letztlich verpasste der Buchloer Schlussmann doch den Shutout, da Sebastian Kosmann viereinhalb Minuten vor dem Ende doch noch der Ehrentreffer gelang, der das „zu Null“ für Wiedemann zunichtemachte. Wirklich Ärgern darüber musste man sich im ESV-Lager aber vermutlich nicht, denn mit sechs Punkten holte man schließlich die volle Punkteausbeute an diesem Wochenende und klettert in der Tabelle der Abstiegsrunde somit erst einmal auf Rang vier.