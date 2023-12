Ã–sterreich auf Back-to-Back-Erfolg in Klagenfurt eingestellt

Artikel anhören Vor mittlerweile beinahe vier Jahren, im Februar 2020, wurde der letzte Österreich Cup in Klagenfurt ausgetragen. Mit Siegen über Norwegen und Dänemark behielt Österreich...

Artikel anhören Artikel anhören

Vor mittlerweile beinahe vier Jahren, im Februar 2020, wurde der letzte Österreich Cup in Klagenfurt ausgetragen.

Mit Siegen über Norwegen und Dänemark behielt Österreich die Trophäe im eigenen Land. Das möchte man beim bevorstehenden Vier-Nationen-Turnier, das im Modus Halbfinale-Finale ausgetragen wird, wiederholen. Die ÖEHV-Auswahl bestreitet ihr Auftaktspiel am Donnerstag ab 19:00 Uhr LIVE auf ORF SPORT + gegen Ungarn, am Freitag ab 17:00 Uhr LIVE auf ORF SPORT + geht es gegen den Sieger/Verlierer der Partie Italien vs. Polen. Tickets sind HIER erhältlich, Kinder unter 14 Jahren erhalten gratis Eintritt.

Gelingt ein Sieg zum Auftakt gegen Ungarn, sowie im Anschluss der Titelgewinn am Freitag, wäre es ein Back-to-Back-Erfolg in doppelter Hinsicht: Im letzten Duell mit den Ungarn sicherte das Team von Head Coach Roger Bader im Mai 2023 mit einem Sieg den Klassenerhalt in der Top Division. 4:3 gewann man bei der WM in Tampere (FIN) nach Penaltyschießen.

Ungarn wird auf Revanche brennen, das erwartet auch Routinier Peter Schneider: „Sie werden alles daransetzen, um Revanche zu nehmen, aber wir werden alles dagegenhalten.“ Fest steht für den 32-Jährigen: „Das wird sicher eine gute Partie.“

Aufbieten wird Head Coach Roger Bader eine Mischung aus WM-erfahrenen Spielern und Spielern, die sich aktuell aufdrängen: „Für diese geht es darum, sich zu präsentieren und zu zeigen, dass sie in ein WM-Team gehören.“

Mit Polen gastiert der diesjährige Aufsteiger in die Top Division in Klagenfurt und mit Ungarn und Italien zwei Nationen, die rasch wieder unter die Top 16 der Welt zurückkehren wollen. Damit ist der Österreich Cup stark besetzt. Vor Heimpublikum lässt Roger Bader auch keinen Zweifel aufkommen, was man will: „Das eigene Turnier wollen wir natürlich gewinnen.“

Für den Österreich Cup bietet der ÖEHV eine einmalige Aktion an: Kinder unter 14 Jahren erhalten gratis Eintritt. Die Österreich-Spiele werden auf ORF SPORT + live übertragen.

Tickets sind ab sofort HIER erhältlich

Ticketpreise Tageskarten

Normalpreis Sitzplatz € 15.- / Stehplatz € 10.-

Ermäßigt (Schüler:innen, Student:innen, Grundwehr- und Zivildiener:innen) Sitzplatz € 10.- / Stehplatz € 5.-

Ticketpreise Kombitickets (gültig an beiden Spieltagen)

Normalpreis Sitzplatz € 25.- / Stehplatz € 15.-

Ermäßigt (Schüler:innen, Student:innen, Grundwehr- und Zivildiener:innen) Sitzplatz € 15.- / Stehplatz € 10.-

Spielplan Österreich Cup

Donnerstag, 14. Dezember:

15:00 Uhr: Italien vs. Polen

19:00 Uhr: Österreich vs. Ungarn

Freitag, 15. Dezember:

13:00 Uhr: Ungarn vs. Italien/Polen

17:00 Uhr: Österreich vs. Italien/Polen

Kader Österreich Cup

# Name Vorname Pos Größe Gewicht Geb.Dat. R/L Verein GP G A PIM 30 KICKERT David GK 188,0 81,0 16.03.94 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 92 0 0 2 31 MADLENER David GK 187,0 88,0 31.03.92 L Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) 70 0 0 4 1 VORAUER Florian GK 187,0 79,0 09.12.99 L EC-KAC (AUT) 11 0 0 0 29 WRANESCHITZ Sebastian GK 182,0 80,0 06.03.02 L EV spusu Vienna Capitals (AUT) 2 0 0 0 8 KERNBERGER Michael D 184 88 24.01.97 L Moser Medical Graz99ers (AUT) 15 0 0 14 12 MAIER David D 187,0 85,0 12.01.00 R EC-KAC (AUT) 55 1 8 49 6 SABLATTNIG Tobias D 183,0 79,0 14.05.03 L EC-KAC (AUT) 0 0 0 0 23 SCHNETZER Ramon D 178,0 83,0 12.08.96 L HC Thurgau (SUI) 33 1 3 10 5 STAPELFELDT Paul D 197,0 100,0 20.09.98 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 5 0 0 0 24 STRONG Steven D 183,0 87,0 16.02.93 L EC-KAC (AUT) 59 8 2 28 32 WOLF Bernd D 178,0 84,0 23.02.97 L HC Lugano (SUI) 76 3 11 40 14 ZÜNDEL Kilian D 179,0 80,0 17.01.01 R HC Ambri-Piotta (SUI) 53 2 4 18 26 ACHERMANN Oliver F 195,0 93,0 16.01.94 R HC La Chaux-de-Fonds (SUI) 29 1 2 2 18 BAUMGARTNER Benjamin F 176,0 78,0 22.04.00 L SC Bern (SUI) 38 6 13 18 28 HUBER Mario F 188,0 85,0 08.08.96 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 50 6 11 16 27 HUBER Paul F 193,0 101,0 10.06.00 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 35 3 1 6 19 KAINZ Lukas F 183,0 85,0 02.09.95 L EV spusu Vienna Capitals (AUT) 26 0 8 6 20 PEETERS Senna F 185,0 87,0 14.06.02 R Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie (AUT) 4 0 0 6 16 REBERNIG Maximilian F 191,0 87,0 03.09.00 L EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) 3 0 0 0 10 ROMIG Emilio F 175,0 81,0 19.09.92 L Steinbach Black Wings Linz (AUT) 9 1 0 10 3 SCHNEIDER Peter F 183,0 91,0 04.04.91 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 63 17 24 30 22 SCHWINGER Simeon F 182,0 75,0 07.10.97 L EC-KAC (AUT) 31 2 0 18 21 THALER Lucas F 180,0 76,0 21.01.02 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 22 6 5 29 9 WUKOVITS Ali F 184,0 83,0 09.05.96 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 42 3 7 14

5117 Welches Team belegt am Ende der DEL Hauptrunde den letzten Platz in der Tabelle? Augsburger Panther Düsseldorfer EG Löwen Frankfurt ERC Ingolstadt Iserlohn Roosters Nürnberg Ice Tigers ein anderes Team