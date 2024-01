Kolupaylo sichert WÃ¶lfen den Zusatzpunkt

Selb. (PM Wölfe) In einem umkämpften Spiel konnten sich die Selber Wölfe gegen Kaufbeuren im Penaltyschießen den Zusatzpunkt sichern. Im ersten Drittel waren die...

Selb. (PM Wölfe) In einem umkämpften Spiel konnten sich die Selber Wölfe gegen Kaufbeuren im Penaltyschießen den Zusatzpunkt sichern.

Im ersten Drittel waren die Wölfe deutlich überlegen und verpassten es, die Führung noch deutlicher zu gestalten. Kaufbeuren war gerade im Mitteldrittel dann besser im Spiel und stellte die Partie nach regulärer Spielzeit nicht unverdient auf Unentschieden. In der Overtime waren die Wölfe wieder das deutlich stärkere Team, verpassten hier aber die Entscheidung. Im Penaltyschießen krönte Neuzugang Ilya Andryukhov seine starke Leistung und konnte alle Versuche der Gäste abwehren.

Starkes erstes Drittel der Wölfe

In einem kurzweiligen Drittel erwischten die Wölfe einen guten Start und hatten durch McNeill die erste Chance der Begegnung. Die Führung besorgte dann Kolupaylo, der keinen Gegnerdruck erhielt und überlegt über die Fanghand von Fießinger hinweg zum 1:0 traf. Im Anschluss wurden die Jokers aktiver und spielten sich erstmals im Drittel der Wölfe fest. Neuzugang Andryukhov war hier ein ums andere Mal gefordert, konnte die Führung aber festhalten. In die stärkste Phase der Gäste hinein gelang den Wölfen dann der nächste Treffer. Bassen setzte nach einem Schuss von Campbell entschlossen nach und konnte so auf 2:0 stellen. Gegen Ende des Drittels gab es dann auf beiden Seiten die ersten Strafzeiten, aus welchen jedoch noch keine Mannschaft Kapital schlagen konnte.

Jokers werden stärker

Die Gäste zeigten im zweiten Drittel ein komplett anderes Gesicht. Direkt nach Beginn hatten sie die erste gute Möglichkeit, welche Andryukhov noch entschärfen konnte. Nach einem Bully im Angriffsdrittel, welches Burghart gewann, war Krauß zur Stelle und ließ mit seinem platzierten Schuss über den Schoner hinweg Andryukhov keine Abwehrchance und verkürzte für die Jokers. Die Defensive der Wölfe hatte alle Hände voll zu tun und es gelang nur noch selten Entlastung. Kaufbeuren war nun deutlich giftiger und erspielte sich immer wieder gute Chancen. Erst in den letzten fünf Minuten waren die Wölfe wieder aktiver. Bassen, Knackstedt und Heljanko hatten gute Chancen den alten Abstand wieder herzustellen. Letztlich ging es mit der knappen Führung in die nächste Pause.

Umkämpftes Schlussdrittel

Die Wölfe kamen deutlich druckvoller aus der Pause und waren nun auch wieder deutlich gefährlicher. Die Jokers drängten zunehmend auf den Ausgleich und Andryukhov war immer wieder in höchster Not gefordert. Eine zwei-auf-eins-Situation spielten die Gäste dann konsequent zu Ende, bei welcher nach Querpass von Heigl auf Oswald diesmal auch der Selber Goalie geschlagen war. Es entwickelte sich eine spannende Schlussphase mit Chancen auf beiden Seiten, doch der entscheidende Treffer wollte beiden Teams nicht gelingen. Letztlich ging es dann in Overtime. Hier waren die Wölfe dann die klar tonangebende Mannschaft. Nach einem starken Save von Andryukhov überbrückte Hanusch die neutrale Zone mit einem starken Pass auf Heljanko, der jedoch am Tor vorbeischoss. Auch Miglio, der sich nach einer starken Einzelleistung durchsetzte und allein auf Fießinger zulief, scheiterte mit seinem Abschluss. Die letzte Chance hatte dann Trska, doch sein Schuss fand ebenso wenig den Weg ins Tor, woraufhin es ins Penaltyschießen ging. Als erster Schütze war Kolupaylo angelaufen, der seinen Penalty souverän verwandelte. Andryukhov belohnte sich für seine starke Leistung und konnte alle drei Versuche der Gäste entschärfen und somit den Sieg für die Wölfe festhalten und seinem Team den Zusatzpunkt sichern.

Mannschaftsaufstellungen und Statistik

Selber Wölfe: Andryukhov (Zimmermann) – Plauschin, Trska, Hanusch, Campbell, Marusch, Raab, Gläßl – Schwamberger, Gelke, Vantuch, Kruminsch, Miglio, McNeill, Knackstedt, Heljanko, Bassen, Kolupaylo, Peter, Krymskiy

ESV Kaufbeuren: Fießinger (Babulis) – Fischer, Orendorz, Koziol, Watson, Bidoul, Thiel, Nifosi – Lewis, Krauß, Laaksonen, Oswald, Heigl, Hops, Burghart, Saari, Lammers, Spurgeon, Gorcik

Tore: 7. Min. 1:0 Kolupaylo (Peter); 14. Min. 2:0 Bassen (Campbell); 25. Min. 2:1 Krauß (Burghart, Saari); 46. Min. 2:2 Oswald (Heigl, Thiel); 65. Min. Kolupaylo

Strafzeiten: Selb 4; Kaufbeuren 8

Schiedsrichter: Neutzer, Lajoie (Reitz, Pfriem)

Zuschauer: 1.754