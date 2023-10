Grizzlys Wolfsburg geben in DÃ¼sseldorf bereits nach 13 Sekunden den Party-Crasher

Artikel anhören Düsseldorf. (MR) Auch im siebten Spiel der Saison belohnt sich die Düsseldorfer EG nicht für ihre Mühen; gegen Wolfsburg hagelt es nach...

Düsseldorf. (MR) Auch im siebten Spiel der Saison belohnt sich die Düsseldorfer EG nicht für ihre Mühen; gegen Wolfsburg hagelt es nach dem sehr frühen Gegentor eine punktlose 2:5 Niederlage.

Am heutigen Feiertag und Familientag begrüßte die DEG erstmalig in dieser Saison die Grizzlys aus Wolfsburg im PSD BANK DOME, man konnte sich über mehr als 7200 Zuschauer freuen. Nach bisher mageren 4 Zählern aus den bisherigen 6 Ligaspielen ist man ja in Düsseldorf alles andere als zufrieden, und heute sollte endlich mal der Bock umgestoßen werden. Nachdem sich Wolfsburg über lange Jahre als unangenehmer und unbeliebter Gegner für die DEG gezeigt hatte, waren die letzten 5 Spiele statistisch gesehen ausgeglichen. Man durfte also gespannt sein. Doch dieses Vorhaben bekam bereits im ersten Wechsel einen herben Dämpfer, als nämlich nach genau 13 Sekunden der Puck zum ersten Mal hinter Hane im DEG Tor einschlug. Und ebenso leicht kombinierten sich die Gäste auch im weiteren Verlauf vor das Tor, das 0:2 nach 6 Spielminuten war das Ergebnis. Nachdem Hane zunächst viel hatte prallen lassen, wurde er in der zweiten Hälfte des Startabschnittes sicherer, und auf der anderen Seite kamen die Hausherren mit Fortdauer etwas öfter vor das Tor. Doch Ehl, Roßmy und Clark scheiterten noch an Strahlmeier im Tor.

Varones Treffer der Türöffner?

Die VW-Städter kamen erneut druckvoll aus der Kabine, diesmal dauerte es knappe zwei Minuten, bis die Scheibe im Netz zappelte. Von Düsseldorf war hier kaum Gegenwehr zu sehen. Dann in der 28. Min. – „endlich“ mag der DEG Fan sagen – wurde Ehl geschickt, er legte rüber für Varone, und dieser guckte sich den Goalie aus. Ein Lebenszeichen, vielleicht der Türöffner? Doch die Dusche kam im Powerplay der Grizzlys. Mit Archibald als Screen vor Hane hatte White keine Mühe, auf 1:4 zu erhöhen (35.). Die DEG ihrerseits schaffte es zum Drittelwechsel nicht, diese personelle Mehrheit gewinnbringend zu nutzen, und wenig später war man wieder im eigenen Drittel eingeschnürt. Mit einem Screen vor Hane konnte Pfohl seinen Schuss von der Blauen unterbringen (46.). Nachdem aber schließlich nochmals Varone für die Rheinländer verkürzt hatte (52), kam man wieder mehr ins Angriffsdrittel, doch spätestens bei Strahlmeier im Kasten war Feierabend. Am Ende blieb es beim für die DEG frustrierenden 2:5, auch wenn die Statistik mehr Schüsse für das Heimteam gezählt hat.

Stimmen zum Spiel

… folgen

Es spielten:

DEG – 32 Hendrik Hane – 3 Alec McCrea, 22 Oliver Mebus – 28 Alexander Ehl, 39 Victor Svensson, 87 Philip Gogulla; 67 Bernhard Ebner, 7 Sinan Akdag – 11 Kevin Clark, 26 Phil Varone, 25 Kenny Agostino; 88 Torsten Ankert, 55 Moritz Wirth – 72 Bennet Roßmy, 71 Kohen Olischefski, 44 Josef Eham; 5 Nick Geitner – 93 Jakub Borzecki, 24 Alex Blank, 42 Luis Üffing

WOB – 1 Dustin Strahlmeier – 2 John Ramage, 44 Nolan Zajic – 97 Matt White, 51 Andy Miele, 93 Spencer Machacek; 6 Ryan O’Connor, 5 Björn Krupp – 84 Chris Wilkie, 16 Jean-Christophe Beaudin, 13 Lucas Dumont; 55 Ryan Button, 24 Janik Möser – 63 Luis Schinko, 71 Justin Feser, 25 Darren Archibald; 28 Jimmy Martinovic – 91 Timo Ruckdäschel, 95 Fabio Pfohl, 15 Robert Kneisler

Die Tore erzielten:

0:1 (00:13) Miele (White)

0:2 (06:01) Machacek (O’Connor, White)

0:3 (21:43) Schinko (Feser, O’Connor)

1:3 (27:30) Varone (Ehl, Agostino)

1:4 (34:33) White (O’Connor, Miele) PP1

1:5 (45:11) Pfohl (Kneisler, Ramage)

2:5 (51:01) Varone (McCrea, Agostino)

Schiedsrichter: 12 Marc Iwert, 6 Lasse Kopitz (65 Christoffer Hurtik, 85 Kai Jürgens)

Strafen: DEG – 4 Min.; WOB – 6 Min.



Zuschauer: 7.239