GCK Lions drehen Spiel gegen die Towerstars im Schlussabschnitt

Artikel anhören Ravensburg. (PM Towerstars) Die Ravensburg Towerstars haben das letzte Spiel im Vorbereitungsprogramm leider nicht erfolgreich gestalten können. Sie unterlagen dem Swiss Ligisten...

Artikel anhören Artikel anhören

Ravensburg. (PM Towerstars) Die Ravensburg Towerstars haben das letzte Spiel im Vorbereitungsprogramm leider nicht erfolgreich gestalten können. Sie unterlagen dem Swiss Ligisten GCK Lions mit 1:4.

808 Zuschauer sahen im ersten Spielabschnitt ein flott nach vorne spielendes Towerstars Team, das bereits nach vier Minuten in Führung ging. Niklas Hübner schlenzte von der blauen Linie aufs Tor und die Scheibe schlug hinter dem sichtlosen Lions-Keeper Sascha Ruppelt im linken Eck ein. Auch danach drückten die Oberschwaben weiter und erspielten sich eine Vielzahl an Chancen.

Bereits gejubelt wurde sogar in der 10. Minute, als Robbie Czarnik aus halblinker Position aufs Tor schlenzte und Max Hadraschek leicht mit der Schlägerkelle abfälschte. Wie sich beim Videobeweis allerdings herausstellte, gelangte der Puck kurioserweise über das Außennetz ins Tor-Innere, es blieb beim 1:0. Für ihre sehenswerten Kombinationen erntete das Team von Coach Gergely Majoross immer wieder Szenenapplaus, auch wenn die hochkarätigen Möglichkeiten letztlich nicht genutzt wurden. Auf der Gegenseite hatte Towerstars Keeper Ilja Sharipov nicht allzu viel zu tun. Lediglich bei zwei Strafzeiten in der 14. und 20. Minute verbuchten die Gäste wirklich hochkarätige Chancen.

Lange Zeit hatten die Towerstars auch im Mittelabschnitt klar die Nase vorne, doch wie schon in den anderen sechs Testbegegnungen fehlte entweder die letzte Konsequenz vor dem Tor oder auch das viel zitierte Scheibenglück. Die spielerische Dominanz bröckelte dann aber mehr und mehr, auch weil mehrere Strafzeiten auf beiden Seiten generell den Fluss aus dem Spiel nahmen. Den Gästen kam das entgegen, sie kämpften sich in der Schlussphase des zweiten Abschnitts immer besser ins Spiel und drückten mächtig auf den Ausgleich. Nico Pertuch, der wie schon am Freitag mit einer Gast-Lizenz auflief und ab der Hälfte des Spiels zwischen den Pfosten stand, musste mehrfach retten.

Die Druckphasen gegen Ende des zweiten Spieldrittels waren aber definitiv die Vorboten auf das, was dann im Schlussabschnitt folgte. 134 Sekunden waren gespielt, da traf Julian Mettler zum 1:1 Ausgleich. Der Lions Stürmer brach auf halbrechter Position alleine durch und bestrafte die Gastgeber für ein Abstimmungsproblem an der eigenen blauen Linie. Dass den Oberschwaben dieser Gegentreffer überhaupt nicht schmeckte, sollte sich alsbald zeigen. Die GCK Lions hatten jetzt deutlich mehr Raum zur Entfaltung und Daniil Ustinkov nutzte diesen Umstand eiskalt aus. Auf Höhe des linken Bullypunkts nahm er genau Maß und das Spielgerät schlug zum 1:2 im Ravensburger Tor ein.

Als zweieinhalb Minuten später Victor Backman per Foul-Penalty abgezockt auf 1:3 erhöhte, war die Partie vollends gekippt. Zwar warfen die Towerstars noch einmal alles nach vorne, die jetzt kompakter verteidigenden Lions ließen aber keine weiteren Treffer mehr zu. Letztlich mussten die Oberschwaben sogar noch das 1:4 schlucken. Der Treffer ins verwaiste Towerstars Tor hatte zwei Sekunden vor Schluss aber nur noch statistischen Charakter.

Die verpatzte Generalprobe auf den Hauptrundenstart war dann schnell vergessen, als bei spätsommerlichen Verhältnissen vor der CHG Arena mit rund 600 Fans die offizielle Saisoneröffnung weitergefeiert wurde. Zunächst die Teams des Stammvereins EV Ravensburg, dann die Towerstars Profis samt Trainerteam und Management fanden sich hierzu auf der Bühne ein.

4686 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten