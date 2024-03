FÃ¼nf Spiele Sperre fÃ¼r KÃ¶lns Patrick Sieloff nach Stockstich

Neuss. (DEL.org) Der Spieler Patrick Sieloff von den Kölner Haien wurde im Spiel zwischen Köln und dem ERC Ingolstadt am 14.03.2024 nach Spielende gemäß...

Neuss. (DEL.org) Der Spieler Patrick Sieloff von den Kölner Haien wurde im Spiel zwischen Köln und dem ERC Ingolstadt am 14.03.2024 nach Spielende gemäß DEL-Regel 62 wegen eines Stockstichs mit einer Großen Strafe nebst Spieldauerdisziplinarstrafe belegt.

Nach Würdigung der Beweismittel ist der Disziplinarausschuss der Ansicht, dass ein Verstoß gegen DEL-Regel 62 vorliegt.

Der Disziplinarausschuss hält eine Sperre von fünf (5) Spielen nebst Geldstrafe für angemessen.

Faktoren

– Patrick Sieloff führte die Aktion vorsätzlich und ohne anderen Zweck aus.

– Patrick Sieloff nahm rücksichtslos eine Verletzung des Gegners in Kauf

– Patrick Sieloff gilt als Wiederholungstäter, so wurde er am 30.01.2024 aufgrund eines Verstoßes gegen DEL-Regel 48 für zwei Spiele gesperrt.