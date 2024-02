ESVK: VertragsverlÃ¤ngerung mit Jamal Watson

Kaufbeuren. (PM ESVK) Während sich die Hauptrunde der DEL2 Saison 2023/2024 dem Ende zuneigt, treibt der ESVK auch schon seine Kaderplanungen für die Spielzeit...

Kaufbeuren. (PM ESVK) Während sich die Hauptrunde der DEL2 Saison 2023/2024 dem Ende zuneigt, treibt der ESVK auch schon seine Kaderplanungen für die Spielzeit 2024/2025 und darüber hinaus voran.

Der ESV Kaufbeuren kann dazu heute nach der Vertragsverlängerung mit Top-Scorer Sami Blomqvist aus der vergangenen Woche, auch die Einigung mit Top-Verteidiger Jamal Watson bekanntgeben. Der Kanadier hat in der Wertachstadt einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben und wird somit mindestens bis zum Ende der Spielzeit 2025/2026 das Trikot der Joker tragen.

Für den ESVK absolvierte der pfeilschnelle Offensiv-Verteidiger bisher 50 Pflichtspiele und konnte sich dabei elf Mal in die Torschützenliste eintragen und 23 Torvorlagen verbuchen.

ESVK-Geschäftsführer Michael Kreitl zur Vertragsverlängerung mit Jamal Watson: „Jamal ist ein hervorragender Schlittschuhläufer, schafft es dazu auch immer wieder sich selbst oder seine Mitspieler in der Offensive in Szene zu setzen und sein Konterspiel ist für DEL2 Verhältnisse schon überragend. Wir freuen uns sehr, dass er sich hier in Kaufbeuren sehr wohlfühlt und nun auch in den kommenden beiden Jahren das ESVK-Trikot trägt.“