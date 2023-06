Erfahrung pur: Garrett Roe wechselt von den ZSC Lions zu den SCL Tigers

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers verpflichten Garrett Roe für die Saison 2023/24. Der amerikanische Stürmer wechselt mit einem Einjahresvertrag von den ZSC Lions...

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers verpflichten Garrett Roe für die Saison 2023/24.

Der amerikanische Stürmer wechselt mit einem Einjahresvertrag von den ZSC Lions zu den SCL Tigers.

Garrett Roe (171 cm/77 kg) stösst nach vier Saisons bei den ZSC Lions zu den SCL Tigers. Bei den Zürchern verbuchte der 35-jährige Stürmer in insgesamt 170 Spielen (inkl. Playoff) 163 Skorerpunkte (69 Tore/94 Vorlagen).

„Garrett ist ein exzellenter Schlittschuhläufer und bringt viel Speed in unser Spiel. Seine verantwortungsbewusste Spielweise und seine Arbeitseinstellung sind vorbildlich und wichtige Faktoren für unser Spiel.“

Der mehrfache Träger des TopScorer-Shirts kennt die National League sowie die Tigers bestens und er weiss was ihn in Langnau erwartet und was für eine wichtige Rolle er einnehmen wird.

Die SCL Tigers freuen sich, dass mit Garrett Roe eine der zwei freien ausländischen Stürmerpositionen für nächste Saison besetzt werden konnte.

2037 WM-Eröffnung 2027 in einem Fußballstadion? Deutschland hat den Zuschlag für die Austragung der Eishockey Weltmeisterschaft 2027 erhalten. Die Arenen in Mannheim und Düsseldorf sind die Spielorte. Sollte der DEB versuchen, ähnlich wie 2010 auf Schalke, ein "Outdoor-Eröffnungsspiel", in einer großen Fußball-Arena zu organisieren? Ja unbedingt, die Zeit ist reif dafür. Nein, das Spiel in der Schalker Arena war ein einmaliges Ereignis und sollte es auch bleiben. Mir egal, ist nicht so wichtig.