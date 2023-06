Endgültig fix – Österreich spielt bei der WM 2024 in der Gruppe A in Prag!

Wien. (PM ÖEHV) Die IIHF und das tschechische WM-Organisationskomitee haben am Mittwoch die endgültige Gruppeneinteilung für die 2024 IIHF Ice Hockey World Championship bekanntgegeben....

Wien. (PM ÖEHV) Die IIHF und das tschechische WM-Organisationskomitee haben am Mittwoch die endgültige Gruppeneinteilung für die 2024 IIHF Ice Hockey World Championship bekanntgegeben.

Österreichs Herreneishockey Nationalteam spielt vom 10. bis 26. Mai 2024 in der Gruppe A in Prag. Neu: Die ÖEHV-Auswahl trifft auf Kanada, die USA wurden in die Gruppe B getauscht.

Kurz nach Ende der WM war von der IIHF eine erste Gruppeneinteilung vorgenommen worden, die nun mit einem Update und einer Änderung veröffentlicht wurde. Das Team von Head Coach Roger Bader spielt im Mai 2024 in Prag in der Gruppe A gegen Kanada, Finnland, Schweiz, Gastgeber Tschechien, Dänemark, Norwegen und Großbritannien.

In der ersten veröffentlichten Version waren noch die USA ein Gruppen-Gegner der Österreicher, die US-Boys wechseln nun in die Gruppe B nach Ostrava. Dort spielen somit die USA, Deutschland, Schweden, Slowakei, Lettland, Frankreich, Kasachstan und Aufsteiger Polen, das nach 22 Jahren in die Topdivision zurückkehrt. Der Ticketverkauf für die 2024 IIHF Ice Hockey World Championship startet im Oktober 2023.

Roger Bader: „Nachdem wir nun sowohl auf die Nummer 1 als auch die Nummer 2 der Weltrangliste treffen, kann diese Gruppe durchaus als Hammergruppe bezeichnet werden. Diese Konstellation ist durchaus ungewöhnlich, da die beiden topplatzierten Nationen der Weltrangliste in der Regel getrennt voneinander gesetzt werden. Zusätzlich mit Gastgeber Tschechien, der Schweiz, Dänemark, Norwegen und Aufsteiger Großbritannien, muss man die Gruppe als sehr stark einschätzen. Dass für uns der Spielort gleich geblieben ist, macht keinen Unterschied. Egal ob Prag oder Ostrava, wir sind bei der WM um zu performen. Für die Fans ist es aufgrund der Nähe natürlich angenehm und wir hoffen auch auf starke Unterstützung.“

2024 IIHF Ice Hockey World Championship

10. – 26. Mai 2024

Ausrichter: Tschechien

Spielorte: Parg und Ostrava

Gruppe A – Prag:

Kanada

Finnland

Schweiz

Tschechien

Dänemark

Norwegen

Österreich

Großbritannien

Gruppe B – Ostrava:

USA

Deutschland

Schweden

Slowakei

Lettland

Frankreich

Kasachstan

Polen

2973 WM-Eröffnung 2027 in einem Fußballstadion? Deutschland hat den Zuschlag für die Austragung der Eishockey Weltmeisterschaft 2027 erhalten. Die Arenen in Mannheim und Düsseldorf sind die Spielorte. Sollte der DEB versuchen, ähnlich wie 2010 auf Schalke, ein "Outdoor-Eröffnungsspiel", in einer großen Fußball-Arena zu organisieren? Ja unbedingt, die Zeit ist reif dafür. Nein, das Spiel in der Schalker Arena war ein einmaliges Ereignis und sollte es auch bleiben. Mir egal, ist nicht so wichtig.