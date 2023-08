Dominik Gutjahr bleibt den Rockets erhalten

Artikel anhören Limburg. (PM EGDL) Nachdem der 21-jährige in der abgelaufenen Spielzeit während eines Try-Outs die Verantwortlichen überzeugte und im Anschluss zum Kader der...

Limburg. (PM EGDL) Nachdem der 21-jährige in der abgelaufenen Spielzeit während eines Try-Outs die Verantwortlichen überzeugte und im Anschluss zum Kader der EG Diez-Limburg stieß, einigten sich beide Seiten auch für die Saison 2023/24 auf eine weitere Zusammenarbeit.

Der gebürtige Mannheimer verbrachte die gesamte Nachwuchszeit in seiner Heimatstadt und ging für die Jungadler sowie den Mannheimer ERC aufs Eis. Für Letzteren bestritt Gutjahr 105 Partien in der U20 DNL Division III und erzielte dabei 24 Tore und gab 44 Vorlagen für insgesamt 68 Punkte. Für die Rockets kam der Allrounder, der zumeist als Verteidiger eingesetzt wurde, in seinem ersten Jahr im Seniorenbereich in der Oberliga Nord zum Einsatz und überzeugte in 51 Spielen als Teamplayer mit Leidenschaft und unbändigem Einsatzwillen. In der Saison 2023/24 wird der Linksschütze nach derzeitigem Planungsstand als Defender in der BeNeLeague auflaufen.

„Die EGDL hat mir in der letzten Saison das Vertrauen geschenkt und mir die Möglichkeit zur Weiterentwicklung gegeben“, so Gutjahr zur Vertragsverlängerung. „Daher fiel mir die Entscheidung leicht als es zu den gemeinsamen Gesprächen kam. Ich habe im Sommer hart gearbeitet und hoffe, dass sich dies auch auf dem Eis bemerkbar macht. Für mich gilt es jetzt den nächsten Schritt zu machen und der Mannschaft auf und neben dem Eis einen Mehrwert zu bieten. Als Team sollten wir uns das Ziel setzen den Zuschauern attraktives Eishockey zu bieten und in allen Wettbewerben den größtmöglichen Erfolg zu erzielen. Wenn alles perfekt läuft, ist das Double aus Pokal und Meisterschaft nicht unrealistisch.“

„Dominik hat in der abgelaufenen Spielzeit gezeigt, dass er ein sehr variabler Spieler ist“, sagt der Sportliche Leiter Arno Lörsch. „Er kämpft, gibt immer alles und setzt sich ohne Wenn und Aber für die Mannschaft ein. Da er als Verteidiger, aber auch im Sturm eingesetzt werden kann, gibt er dem Trainer noch mehr Flexibilität im Kader.“

Folgender Kader der Saison 2023/24 wurde bisher veröffentlicht

Tor: Tim Marco Stenger, Marian Kapicak, Janis Wagner

Verteidigung: Lorenzo Valenti, Torben Reuner, Alexander Seifert, Jannis Lachmann (FL), John McLean, Michael Kristic, Philipp Grams, Dominik Gutjahr

Sturm: Paul König, Marcel Kurth, Brendan Nehmer, Niko Lehtonen, Hunter Fortin, David Lademann, Konstantin Firsanov, Artur Karpenko, Nils Wegner, Marek Krocker, Julian Grund

