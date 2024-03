Deutsche Nachwuchs-Liga: Halbfinale der U17-Teams steht

München. (PM DEB) Die Deutsche U17-Nachwuchsliga (DNL) startet am Samstag, den 3.April 2024, in das Playoff-Halbfinale. Die Runde der vier verbleibenden Teams wird im...

München. (PM DEB) Die Deutsche U17-Nachwuchsliga (DNL) startet am Samstag, den 3.April 2024, in das Playoff-Halbfinale.

Die Runde der vier verbleibenden Teams wird im Modus Best-of-five absolviert. Qualifiziert sind die U17-Teams aus: Dresden, Iserlohn, Köln und Mannheim.

Die Jungadler Mannheim, der Iserlohner EC und die Kölner Junghaie konnten sich im Viertelfinale (Best-of-three) mit je zwei Siegen in Folge das Weiterkommen sichern. Zwischen den Eisbären Juniors Berlin und dem ESC Dresden kam es am Donnerstagnachmittag zum dritten und entscheidenden Aufeinandertreffen, in dem Dresden Titelverteidiger Berlin mit 6:5 nach Verlängerung besiegte und sich so den verbleibenden Platz im Halbfinale sichern konnte.

Im Playoff-Halbfinale treffen die Jungadler Mannheim auf den Iserlohner EC. Die Kölner Junghaie treten gegen den ESC an. Als Spieltage sind der 30. März, 31. März, 6. April und – falls erforderlich – der 7. und 9. April 2024 angesetzt. Das Playoff-Finale der U17 startet am 13. April 2024.

Auftakt-Spieltag U17 DNL Playoff-Halbfinale

30.03.2024 | 16:30 Uhr | Kölner Junghaie – ESC Dresden

30.03.2024 | 19:45 Uhr | Jungadler Mannheim – Iserlohner EC

Alle Spielpläne, Ergebnisse sowie Livestreams zu den Partien gibt es unter:

https://deb-online.live/liga/herren/u17/?divisionId=14412