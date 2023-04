Dennis Neal verlängert Vertrag – Leistungsträger bleibt

Landsberg. (PM HCL) Nachdem letzte Woche die Trainerfrage bei den Riverkings mit der Wunschverpflichtung von Coach Martin Hoffmann und Co-Trainer Matthias Forster geklärt wurde,...

Landsberg. (PM HCL) Nachdem letzte Woche die Trainerfrage bei den Riverkings mit der Wunschverpflichtung von Coach Martin Hoffmann und Co-Trainer Matthias Forster geklärt wurde, konnte Vizepräsident Michael Grundei die nächste wichtige Verpflichtung in trockene Tücher bringen.

Dennis Neal wird auch in der kommenden Saison einer der Führungsspieler in der Mannschaft sein. Der 31-jährige Verteidiger geht damit in seine fünfte Saison für die Riverkings. Als einer der absoluten Leistungsträger erzielte er bisher 76 Punkte in 104 Partien für den HCL und ist einer der Fan-Lieblinge.

Vizepräsident Michael Grundei: „Dennis ist für uns eine zentrale Stütze und wichtige Verpflichtung für die Verteidigung. Er ist ein super Schlittschuhläufer, defensiv stark, hat einen guten Schuss und setzt auch im Spielaufbau Akzente. Dennis ist ein Typ, der immer voran geht und jede Menge Erfahrung mitbringt. Wir freuen uns, dass er mit uns den Weg in die Bayernliga geht und ein zentraler Spieler in unserem Team für die nächste Saison sein wird.“

Dennis Neal: „Die Riverkings sind inzwischen mein Heimatverein, deshalb wollte ich nach den schweren vergangenen Jahren jetzt unbedingt dazu beitragen, dass wir in der kommenden Saison wieder erfolgreich Eishockey spielen werden. Als Mannschaft wollen wir gemeinsam in die Playoffs, dafür werde ich hart arbeiten und freue mich jetzt schon auf die neue Spielzeit, die Fans und unser Team!“

14515 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München