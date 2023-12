BestÃ¤tigung: EV Landshut und Marco Pfleger gehen getrennte Wege

Artikel anhören Landshut. (PM EVL) DEL2-Vertreter EV Landshut und Stürmer Marco Pfleger gehen ab sofort getrennte Wege. Der 32-jährige Peißenberger, der seit Sommer 2021...

Artikel anhören Artikel anhören

Landshut. (PM EVL) DEL2-Vertreter EV Landshut und Stürmer Marco Pfleger gehen ab sofort getrennte Wege.

Der 32-jährige Peißenberger, der seit Sommer 2021 für den EVL auf Torejagd ging und in dieser Saison in 22 Spielen auf vier Tore und neun Assists kam, ist aktuell noch wegen einer Unterkörperverletzung krankgeschrieben. Parallel dazu fand nun ein persönliches Gespräch zwischen der sportlichen Leitung und Marco Pfleger statt, in dem die Vereinsführung mitgeteilt hat, die Zusammenarbeit nicht weiter fortzusetzen.

„Wir haben die sportliche Entwicklung der letzten Wochen und auch die Saisonvorbereitung analysiert und mussten dabei feststellen, dass beide Seiten zu unterschiedliche Vorstellungen bezüglich der weiteren Zusammenarbeit haben. Daraufhin haben wir Marco Pfleger mitgeteilt, dass wir nicht mehr mit ihm planen und er sich einen neuen Verein suchen kann. Wir wünschen Marco zunächst einmal einen schnellen Heilungsverlauf, so dass er sich wieder neuen Herausforderungen stellen kann. Gleichzeitig bedanke ich mich bei ihm im Namen des gesamten EVL für die geleistete Arbeit in den vorangegangenen Spielzeiten“, erläutert EVL-Spielbetrieb-GmbH-Geschäftsführer Ralf Hantschke die Entscheidung.

5128 Welches Team belegt am Ende der DEL Hauptrunde den letzten Platz in der Tabelle? Augsburger Panther Düsseldorfer EG Löwen Frankfurt ERC Ingolstadt Iserlohn Roosters Nürnberg Ice Tigers ein anderes Team