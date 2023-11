1:2! Eispiraten unterliegen Rosenheim in der Overtime

Artikel anhören Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben am heutigen Freitagabend ihre zweite Heimniederlage der laufenden DEL2-Saison hinnehmen müssen. In einem engen Schlagabtausch...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben am heutigen Freitagabend ihre zweite Heimniederlage der laufenden DEL2-Saison hinnehmen müssen.

In einem engen Schlagabtausch mussten sich die Westsachsen in der Overtime mit 1:2 geschlagen geben. Trotz der frühen Führung durch Ladislav Zikmund nahmen die Schützlinge von Cheftrainer Jussi Tuores letztlich nur einen Punkt mit.

Cheftrainer Jussi Tuores konnte auf das gleiche Personal wie auch schon am vergangenen Sonntag in Kaufbeuren bauen. Colin Smith wurde nicht rechtzeitig fit, Jannis Kälble spielte in Leipzig und Scott Feser wird voraussichtlich erst Mitte Dezember wieder ins Spielgeschehen eingreifen können.

Dennoch knüpften die Crimmitschauer nahtlos an ihren überzeugenden Auftritt in Kaufbeuren an. Gerade einmal 27 Sekunden dauerte es, ehe Ladislav Zikmund, schön freigespielt von Thomas Reichel und Vinny Saponari, mit seinem Direktschuss zum 1:0 traf (1.). Eine kalte Dusche für die Gäste aus Rosenheim, die auch in der Folge immer wieder defensiv gefordert waren. Die Eispiraten waren zumeist spielbestimmend, konnten aber nicht in Form von Toren nachlegen. Auf der Gegenseite verteidigten die Eispiraten clever und konnten sich wie gewohnt auch auf ihren Schlussmann Oleg Shilin verlassen.

Im zweiten Drittel wirkten die Eispiraten dann nicht mehr so griffig und mussten zunächst mehrfach in Unterzahl ran. Eine dieser Powerplay-Situationen nutzten die Starbulls zu ihren Gunsten. Stefan Reiter zog von der blauen Linie ab und der Puck flog an Freund und Feind vorbei in die Maschen des Crimmitschauer Tores. Dabei blieb Oleg Shilin die Sicht komplett versperrt – 1:1 (23.). Der deutsch-russische Goalie konnte sich in der Folge aber mehrfach mit Glanztaten auszeichnen.

Die Hausherren hatten indes weniger Torabschlüsse. Wenn, wurde es aber gefährlich. Hayden Verbeek scheiterte gleich zweimal in aussichtsreicher Position an Tomas Pöpperle. Ladislav Zikmund musste sich dem Goalie der Rosenheimer ebenso geschlagen geben, während Max Balinson kurz vor dem Ende des zweiten Durchgangs am langen Pfosten knapp verpasste.

Im Großen und Ganzen sahen die 2.241 Zuschauer im Sahnpark aber ein zähes und taktisch geprägtes Spiel, in welchem es keine Vielzahl an Großchancen gab. Dies spiegelte auch der dritte Durchgang wider. Beide Defensivreihen spielten taktisch diszipliniert. Wenn es zu Torabschlüssen kam, waren Oleg Shilin und sein Gegenüber Tomas Pöpperle aber auf dem Posten.

Ohne weiteren Torerfolg ging es so in die Overtime, in der es die Eispiraten zweimal verpassten, den Zusatzpunkt im Sahnpark zu behalten. Lukas Laub bediente schließlich Dominik Draxlberger, der Oleg Shilin mit seinem Schuss in die lange Ecke keine Abwehrchance ließ und den Eispiraten mit dem Tor zum 1:2 so die zweite Heimniederlage in dieser Saison zufügte.

Torfolge (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

1:0 Ladislav Zikmund (Thomas Reichel, Vincent Saponari) 00:27 1:1 Stefan Reiter (Shane Hanna, Lukas Laub) 22:35 – PP1 1:2 Dominik Daxlberger (Lukas Laub) 64:17

Zuschauer: 2.241

