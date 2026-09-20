Tölzer Löwen: Zweistellig zum Heimauftakt!

Bad Tölz. (PM Löwen) Heimspielauftakt bei den Tölzer Löwen! Gegen die Erding Gladiators bot das erste Spiel in der Hacker-Pschorr Arena gleich Spektakel.

Mit 10:6 (5:2, 2:2, 3:2) und Toren im Sekundentakt holten sich die Buam vor 1680 Zuschauern die ersten drei Punkte der noch jungen Saison.

Schon nach 15 Sekunden wanderte Gladiator René Röthke auf die Strafbank und brachte den Löwen das erste Powerplay. Der erste Treffer der neuen Spielzeit ging standesgemäß an Kapitän Sandro Schönberger, der Zabolotny aus der Drehung überraschte (2.). Die Antwort folgte prompt und glücklich für die Gäste: nach zweimal Gestänge brachte Olivier Pouliot die Kelle ran und glich aus (4.). Wieder im Powerplay stocherte Julian Lautenschlager die Scheibe abermals zur Führung über die Linie (6.). Die Löwen machten das Spiel und den nächsten Treffer: Nicolas Sauer fälschte einen Schuss von Alex Grossrubatscher entscheidend ab (10.). Danach war Erding wieder am Zug und konnte durch Röthke im Nachschuss auf 3:2 verkürzen (13.). Den Rest des Drittel machten die Tölzer nochmal Dampf und konnten durch Toms Prokopovics (14.) und Yannick Wenzel (20.) kurz vor der Pause ein komfortables Polster aufbauen.

Zur Pause kam Julius Karrer für den glücklosen David Zabolotny ins Erdinger Tor. Der Wechsel schien den Gästen Schwung zu geben: Enrico Salvarani hielt gegen Röthke in höchster Not. Auch in Unterzahl überstand das Team von John Sicinski alle Angriffe der Buam und konnte im Anschluss das 5:3 durch Olivier Pouliot erzielen. Wenn es am Sonntagabend hier klingelte, klingelte es kurz Zeit später auch auf der anderen Seite. 27 Sekunden später tippte Lukas Wagner einen Schuss von Alex Grossrubatscher zum 6:3 ins Tor (37.). Einen waschechten Sonntagsschuss packte Yannick Wenzel aus: aus halbrechter Position feuerte der gebürtige Wasserburger den Puck ins lange Eck. Doch auch hier vergingen nur Sekunden bis zum Gegenschlag. Carl Larsson setzte gut vor Salvarani nach und stellte die Anzeigetafel auf den 7:4 Pausenstand (39.).

Wer dachte, im Schlussabschnitt würde einen Gang runtergeschalten, wurde prompt eines Besseren belehrt. Ein individueller Fehler an der blauen Linie ließ Larsson frei auf Salvarani zulaufen und auf 7:5 verkürzen (43.). Das Spiel blieb weiterhin offen. Die Löwen stellten mit einer schönen Kombination über Dominik Daxlberger und Sandro Schönberger den alten Abstand wieder her (47.). Kurz darauf durfte man beinahe nicht mehr blinzeln: innerhalb von dreißig Sekunden fielen drei Tore! Zuerst hob Michael Keränen die Scheibe gekonnt über die Schulter von Karrer, vierzehn Sekunden später prallte ein Schuss von Schönberger senkrecht nach oben ab und landete genau hinter dem überraschten Erdinger Schlussmann hinter der Linie. Auf der gegenüberliegenden Seite konnte sich John Sicinski auf seine Kontingentstürmer verlassen. Olivier Pouliot schnürte seinen Hattrick wiederum nur sechzehn Sekunden später (50.). Der Treffer des Kanadiers war gleichbedeutend mit dem Endstand, wobei der Spielverlauf in den letzten zehn Minuten weitere Tore parat gehabt hätte.

Für die Löwen geht es am Freitag nach Heilbronn, am Sonntag kommen um 18 Uhr die Selber Wölfe.

671 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht