Tölzer Löwen wachsen stetig und gehen optimistisch in die neue Saison

Bad Tölz. (EM) Eishockey Oberligist Tölzer Löwen scheint gut aufgestellt für die neue Saison.

Am Sonntag stand unter anderem Geschäftsführer Fabian Schlager im Rahmen einer öffentlichen Pressekonferenz Rede und Antwort.

Bemerkenswertes Wachstum

Fabian Schlager ist seit mittlerweile drei Jahren Geschäftsführer des Traditionsklubs und ist bereits voller Vorfreude auf die neue Saison. Seine Arbeit trägt mittlerweile auch sichtbare Früchte: Zuschauerzahl verdoppelt, Partnerschaften verdreifacht. Das ist bemerkenswert.

Ein wenig Einblick gab der 31- jährige in seine Herangehensweise.

So kalkuliert er im Etat nicht mehr mit einem Zuschauerschnitt, sondern mit einer bestimmten Summe X in Euro.

Die Vergleichszahlen zum Vorjahr können sich sehen lassen. So wurde der Zuschauerzuspruch um 25% gesteigert, Instagram + 24%, Facebook +12 %, TikTok +21%, 41% + beim Podcast, Sprade TV + 28%. Das neueste digitale Projekt ist nun die Löwen-App. Die Tölzer wachsen auf mehreren Säulen.

Fabian Schlager dazu: „Das sind brutale Steigerungsraten. Wenn man die letzten drei Jahre insgesamt bewertet, dann ist das natürlich noch einmal eine ganz andere Zahl.“

Für Schlager ist wichtig, dass alle Mitarbeiter in ihrem Bereich Fachleute sind. „Man muss wissen, was man kann und was man nicht kann“, so sein Credo.

München bleibt Kooperationspartner, Miesbach ersetzt Peißenberg

Sportlicher Kooperationspartner bleibt der EHC Red Bull München in der DEL. In der Bayernliga löst der TEV Miesbach den TSV Peißenberg ab. Ausschlaggebend für Schlager war für den Wechsel letztendlich die geographische Nähe und das Feedback der Spieler, die aufgrund von schulischen oder ausbildungstechnischen Verpflichtungen die nähere Variante favorisiert haben.

Löwen blicken positiv auf Liganeuling Hockey Tigers

Ein neues Team kommt mit den Hockey Tigers aus Österreich auf die Löwen zu. Fabian Schlager kann sowohl die negativen Stimmen, wie auch die positiven Stimmen zum Einstieg der Österreicher verstehen. Er konnte aber von seinen positiven Eindrücken berichten, die er von der Verantwortlichen des Neulings bei der Ligen-Tagung in Frankfurt gewinnen konnte. Letztlich habe auch er für die Löwen mit Ja und damit für die einstimmige Aufnahme gestimmt. Einerseits zeigte er Verständnis für die, die nun eine ähnliche Situation wie in der Nord-Staffel mit Tilburg nicht gutheißen. Andrerseits geben die Hockey Tigers allen aber eine Planungssicherheit, da die Liga damit die Sollstärke von 14 Team erreicht hat. „Für uns war klar, dass es gleichbleibt oder besser wird, aber sich auf keinen Fall verschlechtert“, so Schlager abschließend dazu.

Guter Dauerkartenzuspruch: Fans honorieren den Löwen-Weg

Die Löwen selbst wollen sich jedes Jahr verbessern. Und das nicht nur sportlich gedacht, sondern auch in der Entwicklung der Organisation, in der Zusammenarbeit mit der TEG und natürlich auch sportlich. Schlager will keinen Tabellenplatz als Ziel ausrufen, aber für ihn ist klar: „Wir haben eine richtig gute Mannschaft und wir müssen dahin kommen, dass wir den eigenen Anspruch haben jedes Spiel maximal zu spielen.“

Die Anhängerschaft zieht jedenfalls schon jetzt mit. 981 Dauerkarten (davon 273 Sponsoren) gingen bis jetzt über die Ladentheke.

DEL2 perspektivisch im Blick

Perspektivisch möchten die Löwen auch sportlich gerne in die DEL2 zurückkehren. Für Schlager ist dabei wichtig, dass der Klub mit seinen Fans weiterwächst und nicht zwingend den ausgesprochenen Aufstieg 27/28 schaffen muss, sondern auch ein Fundament hat, um in der Liga zu bleiben. Infrastrukturell ist man sicherlich schon gut aufgestellt, ist aber auch in einem regelmäßigen Austausch mit den Stadtwerken, weil man zum Beispiel in der DEL2 eine Flexbande im Stadion vorweisen muss.

Und so bleibt sicherlich noch eine Menge zu tun. Für den Start in die neue Saison ist man gerüstet und für die Zukunft schon in einem guten Wachstum. Mit den Tölzer Löwen ist in jedem Falls wieder zur rechnen.

353 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht