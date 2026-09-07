Tölzer Löwen verteidigen ihren Titel beim Alpenwelle-Cup

Bad Tölz. (PM Löwen) Die Tölzer Löwen sichern sich zum dritten Mal den Alpenwelle-Cup im heimischen Stadion.

Vor 805 Zuschauern setzte sich der Oberligist mit 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) gegen die River Rats aus Geretsried durch. Axel Kammerer verzichtete dabei unter anderem auf alle Kontingentspieler, Dominik Daxlberger und Lukas Wagner. Die Youngster Quirin Schlager und Johannes Haßmann holten mit dem DNL-Team in Augsburg das erste Sechs-Punkte-Wochenende für die U20. Die verbliebenen drei Reihen wussten allerdings für ihre Farben zu fighten. Im Spiel um Platz drei gewann der EHC Klostersee mit 5:1 gegen den TEV Miesbach.

Am Sonntagabend ging es um nichts weniger als den Turniersieg im Alpenwelle-Cup. Praktisch vom ersten Bully an wurde um jeden Zentimeter Eis gekämpft und nichts verschenkt. Recht früh waren demnach auch die Specialteams in Über- und Unterzahl gefordert. Nach einem erfolglosen Geretsrieder Powerplay hatte Kilian Kathan im Slot freie Schussbahn, wischte jedoch knapp über die Scheibe. Ein Solo von Nicolas Sauer entschärfte wenig später der starke spielende Korbinian Sertl im Rats-Tor. Den ersten Treffer markierte Niklas Hörmann, der nach einem Schuss von Yannick Wenzel den Puck über die Linie stocherte (14.). Kurz darauf hatte Sauer nach einem individuellen Fehler der Geretsrieder erneut freie Bahn und konnte sich diesmal mit einem flachen Handgelenkschuss in die Torschützenliste eintragen (15.).

Auch das zweite Drittel begann mit einer Strafzeit, diesmal traf es Ex-Löwe Oliver Ott. Es dauerte exakt elf Sekunden, bis Sandro Schönberger von hinter dem Tor den Puck nach vorne zu Sauer legte. Der Torjäger schnürte ohne Probleme aus kurzer Distanz den Doppelpack (23.). Im Anschluss trat Julian Lautenschlager zweimal in den Vordergrund. Zuerst ging sein Schuss von der Oberkante der Latte ins Fangnetz, wenige Minuten später scheiterte er bei einem Penalty an Sertl. Das vierte Tor ging auf das Konto von Yannick Wenzel. Der Rechtsschütze positionierte sich gut vor dem gegnerischen Schlussmann und fälschte einen Schuss von Michael Schuster perfekt ab (32.). Es folgten weitere Powerplays, keines davon führte jedoch zum Torerfolg. Die Angriffe der Rats waren selten, dafür aber umso schärfer, sodass sich auch Enrico Salvarani von seiner besten Seite zeigen musste. Sein Gegenüber hatte dafür alle Hände voll zu tun: bei einem Konter durch Toms Prokopovics und Yannick Wenzel rettete Sertl spektakulär im Spagat.

Weiterhin gaben die knapp besetzten Buam alles und drückten auf das fünfte Tor. Die dauerhafte Endstation trug allerdings einen Namen: Korbinian Sertl. Mit Hand, Fuß und Helm parierte der 33-Jährige jeden Schuss der Tölzer und gab seinem Team den nötigen Rückhalt. In den letzten Minuten starteten die Gäste mit ihrer Schlussoffensive und hätten beinahe noch den Shutout für Enrico Salvarani zunichte gemacht, doch auch er hielt seinen Kasten sauber.

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