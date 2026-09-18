Tölzer Löwen torlos zum Auftakt

Bad Tölz. (PM Löwen) Mit Nationalhymne, Choreografien und allem, was dazugehört starteten die Tölzer Löwen am Donnerstag beim ESV Kaufbeuren in die Spielzeit 2026/27.

Vor ausverkauftem Haus siegten die Gastgeber mit 2:0 (2:0, 0:0, 0:0). Die Buam wurden von Drittel zu Drittel besser, kamen jedoch nicht an Rihards Bubalis im ESVK-Tor vorbei.

Kaufbeuren startete als Favorit in die erste Oberliga-Partie und es zeigte schnell, warum. Die Pässe kamen präzise, der Spielaufbau lief reibungslos und sie waren immer einen Schritt schneller als die Buam, die nervös wirkten. Recht früh kam dann das erste Gegentor: Max Renner warf den Puck von der blauen Linie zum Tor, wo Matthias Bittner gekonnt die Sicht versperrt wurde (6.). Kurz darauf hatten die Buam Glück, als ein Kaufbeurer allein vor Bittner angespielt wurde und unglücklich vergab. Die fehlende Zuordnung in der Tölzer Defensive schaffte Freiräume, die die Gastgeber nutzen konnten. In einem seltenen Powerplay erhöhte Eero Elo nach einer schnellen Kombination auf 2:0 (12.). Gegen Ende des Drittels wurde das Team von Axel Kammerer stabiler und konnte sich mehrfach vor Rihards Babulis zeigen. Richtig brenzlig wurde es dabei nicht.

Im zweiten Abschnitt lief es dann vor allem in der Verteidigung deutlich besser für Bad Tölz. Hier und da kamen die Individualisten des ESVK sehenswert bis zum Tor durch, doch die Endstation trug eine Tölzer Torwartmaske. Offensiv konnte man den Buam den Willen nicht absprechen, doch es fehlte die zündende Idee. Die Löwen wurden körperlich präsenter, was die Hausherren zumindest phasenweise von ihrem Spiel abbrachte. Mit lautstarkem Support in der Gästekurve, dafür ohne weitere Tore ging es ins letzte Drittel.

Im letzten Drittel wirkten die Buam aggressiver und kamen gut in die Zweikämpfe. Dies sorgte für eine recht ausgeglichene Partie, bei der beide Teams ihre Chancen hatten. Der ESVK agierte souverän, falls doch mal ein Löwe durchkam, war Babulis zur Stelle. In den letzten zwei Minuten gab es noch die Strafzeiten Nummer zwei und drei in einer ansonsten sehr fair geführten Partie. Beide Teams nutzten ihre Auszeit zum Durchatmen, doch auch mit gezogenem Torhüter sollte den Tölzern kein Treffer mehr gelingen. Die Punkte bleiben demnach verdient in Kaufbeuren.

Das erste Heimspiel steigt am Sonntag um 18 Uhr in der Hacker-Pschorr Arena gegen die Erding Gladiators.

655 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht