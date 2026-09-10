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Tölzer Löwen: Revanche gegen Kitzbühel geglückt!

10. September 20261 Mins read38
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Julian Lautenschlager (mitte) - © Philipp Schmitz
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Bad Tölz. (PM Löwen) Am ungewohnten Mittwochabend stand für die Tölzer Löwen das Rückspiel gegen die Adler Kitzbühel an.

Eine spannende Partie konnten die Hausherren mit 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) für sich entscheiden und sich für die Niederlage vor rund einer Woche revanchieren. 763 Zuschauer verfolgten das Spiel in der Hacker-Pschorr Arena.

Vor allem die erste Reihe um Center Michael Keränen machte gegen die Adler ein gutes Spiel. Hohes Tempo, hohe Intensität und schnelles Passspiel waren gut anzusehen und machten Lust auf mehr. Bei zwei Powerplays hatten die Buam die beste Chance in Führung zu gehen, doch Patrick Grascher im Kitzbüheler Tor zeigte starke Paraden. Auch die Gäste hatten gute Angriffe, Matthias Bittner stand seinem Gegenüber aber in nichts nach. Ein gutes erstes Drittel endete demnach torlos.

Im zweiten Spielabschnitt erwischten die österreichischen Gäste den besseren Start und drückten den ersten zehn Minuten ihren Stempel auf. Jeder Schuss musste hart erarbeitet werden, da die Tölzer nah am Mann verteidigten. Weiterhin hielten die Torhüter die Null fest. Kein Team wollte ein zu großes Risiko eingehen, sodass kaum Konter zustande kamen. Auch in Über- und Unterzahl änderte sich nichts am Spielstand – die Entscheidung sollte im letzten Drittel fallen.

Und auch da dauerte es. Trotz der wenigen klaren Chancen und der ausbleibenden Tore war es ein mitreißendes Spiel. Die Anfangsminuten gingen wieder an Kitzbühel, die Schlussminuten an die Buam. Julian Lautenschlager versuchte es aus dem Rückraum, Toms Prokopovics versuchte Grascher aus spitzem Winkel zu überlisten – ohne Erfolg. 59 Minuten und 26 Sekunden dauerte es, bis der Puck im Netz zappelte. Niklas Hörmann schaltete im linken Bullykreis am schnellsten und versenkte den Nachschuss, nachdem der Adler-Keeper aus der Position war (60.). In den letzten Sekunden des Spiels hielt Matthias Bittner den Shutout fest.

Damit beschließen die Tölzer Löwen das letzte Heim-Testspiel erfolgreich und können sich für die Auswärtsniederlage revanchieren. Am Freitag geht es nach Ritten, am darauffolgenden Donnerstag bestreiten die Buam das Eröffnungsspiel der Oberliga in Kaufbeuren.

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