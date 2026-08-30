Sieg gegen den Ligarivalen: Löwen schlagen Lindau im Test!

Bad Tölz. (PM Löwen) Die Tölzer Löwen gewinnen den einzigen Test gegen die Liga-Konkurrenz mit 4:2 (0:1, 2:1, 2:0).

897 Zuschauer sehen am Sonntagnachmittag einen spannenden Vergleich mit den Lindau Islanders auf Augenhöhe. Als nächstes steht der Alpenwelle-Cup auf dem Programm!

Die Partie gegen Lindau hatte im ersten Abschnitt vor allem gute Defensivarbeit zu bieten. Beide Mannschaften verstanden es, den Gegner so gut es ging vom eigenen Tor fernzuhalten. Timo Gams hatte für die Islanders bei einem seltenen Durchbruch die Führung auf dem Schläger, wurde jedoch im letzten Moment gestört. Es dauerte bis zum ersten Powerplay, ehe sich die Löwen länger festsetzen konnten. Ein Schuss von Topi Piipponen landete am Pfosten. Danach hatten die Buam eigentlich spielerische Vorteile, doch Sam Verelst staubte im unübersichtlichen Getümmel zum 1:0 für Lindau ab (17.).

Das zweite Drittel startete für die Löwen hervorragend. Kilian Kathan fasste sich im eigenen Drittel ein Herz und schlängelte sich durch die Islanders-Defensive. Mit einem perfekt platzierten Schuss in den Winkel ließ er Daniel Filimonow im Lindauer Tor keine Abwehrchance (24.). Die Freude währte jedoch nur kurz. In Überzahl warfen die Gäste viele Scheiben in Richtung Salvarani, eine von Andreas Farny fand den Weg durch den Verkehr ins Netz (25.). Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem auch körperliche Akzente gesetzt wurden. Für ein Beinstellen musste Tony-Luka Pavlovic in die Kühlbox, woraus die Löwen allerdings kein Kapital schlagen konnten. Erst kurz nach Ablauf der Strafe tat es Julian Lautenschlager Kathan gleich und traf herrlich zum Ausgleich ins lange Eck (36.).

Das Spiel blieb weiter eng und richtig gute Chancen waren knapp. Beide Teams durften einmal erfolglos im Powerplay agieren, ehe Michael Keränen goldrichtig stand und zur Führung abfälschte (53.). Damit gerieten die Gäste unter Zugzwang und gingen in die Offensive. Immer wieder wurde Enrico Salvarani geprüft, doch der Tölzer Keeper hielt dem Dauerfeuer stand. Auch die Löwen kamen immer wieder gefährlich vor das Tor, scheiterten aber an Filimonow. Erst als Michael Baindl seinen Torhüter zu Gunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis nahm, konnten die Buam wenige Sekunden vor Schluss für Klarheit sorgen. Lukas Wagner sorgte für den 4:2 Endstand.

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