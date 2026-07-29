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Selber Wölfe verpflichten Torhütertalent Alexander Rose

29. Juli 20263 Mins read50
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Alexander Rose - © Starbulls Media Schirmer-Lion
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Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe treiben ihre Kaderplanungen weiter voran und sichern sich die Dienste von Torhüter Alexander Rose.

Der 21-Jährige bringt trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrungen aus dem Nachwuchs- und Seniorenbereich mit und möchte im Trikot der Wölfe den nächsten Schritt seiner Entwicklung gehen.

Talentierter Torhüter mit spannender Vita

Die Selber Wölfe können einen weiteren wichtigen Neuzugang vermelden: Mit Alexander Rose wechselt ein junges Torhütertalent zu den Porzellanstädtern. Der 21-Jährige wurde in Bad Tölz geboren und durchlief beim dortigen EC Bad Tölz den Nachwuchs, ehe er zur Saison 2023/2024 in die U20 des Schwenninger ERC in die höchste deutsche Nachwuchsliga DNL wechselte. Dort stand der Linksfänger unter anderem mit Daniel Ulrich im Kader, mit dem er nun in der kommenden Saison bei den Selber Wölfen wieder zusammenspielen wird. Nach einer kurzen Station bei der U20 des finnischen Top-Clubs Tappara ging es für den großgewachsenen Torhüter weiter nach Rosenheim, wo er neben Einsätzen in der U20 auch zu seinem ersten DEL2-Spiel kam und zudem für das U20-Nationalteam nominiert wurde. Vergangene Saison lief Alexander Rose für die Eagles Essen-West auf, kam zu 21 Einsätzen und feierte mit den Eagles die Meisterschaft in der Regionalliga West.

Frank Hördler sieht großes Entwicklungspotenzial

Mit Alexander Rose gewinnen die Selber Wölfe ein vielversprechendes Torhütertalent für die Zukunft. Der 21-Jährige konnte trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrungen auf hohem Niveau sammeln und soll nun den nächsten Schritt seiner Entwicklung im Wolfsrudel gehen. Die Verantwortlichen in Selb sehen beim gebürtigen Bad Tölzer großes Potenzial. Sportlicher Leiter Frank Hördler erklärt: „Alexander Rose ist ein Torhüter, in dem wir großes Potenzial sehen. Er vereint Talent, Ehrgeiz und die richtige Mentalität, um sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Wir wollen ihm die Möglichkeit geben, den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen, und sind überzeugt, dass er sich bei den Selber Wölfen hervorragend entwickeln wird. Wir freuen uns sehr, ihn künftig in unseren Farben auf dem Eis zu sehen.“

Familiäres Umfeld und große Eishockeybegeisterung

Für Alexander Rose selbst waren die Gespräche mit den Verantwortlichen sowie das Umfeld in Selb ausschlaggebend für seine Entscheidung: „Die Gespräche mit Frank Hördler haben mir einfach von Anfang an ein sehr gutes Gefühl gegeben. Ich hatte direkt den Eindruck, dass der Verein genau weiß, wofür er steht und wohin er sich entwickeln möchte. Ich hatte bereits die Möglichkeit, den Standort zu besuchen und mir die Umgebung genauer anzuschauen. Mir gefällt es hier gut. Die Region, die Landschaft und diese Mischung aus Professionalität und familiärem Umfeld hier in Selb machen es ganz besonders für mich. Der Verein ist sehr professionell aufgestellt, gleichzeitig merkt man aber auch, dass hier ein enger Zusammenhalt herrscht. Man unterstützt sich gegenseitig und ich glaube, dass ich hier ideale Voraussetzungen habe, mich sowohl als Mensch als auch als Torhüter weiterzuentwickeln und die nächsten Schritte in meiner Karriere zu gehen.“

Positives Feedback ehemaliger Wölfe-Spieler

Bei seiner Entscheidung holte sich der junge Schlussmann zudem Informationen aus erster Hand ein. Besonders die Aussicht auf ein Wiedersehen mit seinem ehemaligen Schwenninger Mannschaftskameraden Daniel Ulrich freut ihn. „Natürlich freue ich mich sehr, wieder mit Daniel zusammenzuspielen. Wir hatten in Schwenningen eine tolle Zeit und verstehen uns auch abseits des Eises sehr gut. Er hat mir viel über den Standort erzählt und nur Positives berichtet. Auch mit anderen ehemaligen Spielern habe ich gesprochen und alle hatten nur gute Worte für den Verein, das Umfeld und die Fans. Das hat meinen ohnehin schon positiven Eindruck noch einmal bestätigt. Am Ende war das natürlich nicht der einzige Grund für meinen Wechsel, aber es ist schön, wenn man von Leuten, die den Verein bereits kennen, so gutes Feedback bekommt.“

Vorfreude auf die NETZSCH Arena

Besonders gespannt blickt Rose auf seine ersten Einsätze vor den Selber Fans: „Mir wurde erzählt, wie lautstark die Fans die Mannschaft unterstützen und wie sehr die ganze Region für das Eishockey brennt. Vor so einer Kulisse zu spielen, darauf freue ich mich ehrlich gesagt besonders.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Nikolas Maritzen @ Elite Prospects

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