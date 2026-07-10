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Tölzer LöwenTransfer-News

Matthias Bittner erneut bei den Tölzer Löwen

10. Juli 20261 Mins read49
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Matthias Bittner - © Philipp Schmitz
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Bad Tölz. (PM Löwen) Dank einer Förderlizenz des EHC Red Bull München kehrt Torhüter Matthias Bittner 2026/27 zu den Tölzer Löwen zurück!

Der 22-Jährige Bad Aiblinger bildete bereits in der vergangenen Saison mit Enrico Salvarani eines der stärksten Torhüter-Duos der Oberliga. Mit einer Fangquote von 91,5% über 24 Spiele hinweg und einem Shutout gegen DEL2-Aufsteiger Memmingen hinterließ Bittner einen bleibenden Eindruck in der Kurstadt!

„Wir sind sehr glücklich, das Duo Salvarani/Bittner wieder zu haben. Die beiden haben letztes Jahr gezeigt, dass sie sich gegenseitig zu Bestleistungen pushen und so immer besser werden können“, zeigt sich Geschäftsführer Fabian Schlager dankbar über die Verstärkung aus München.

Löwen-Cheftrainer Axel Kammerer zeigt sich über die optimale Lösung für beide Clubs ebenfalls hocherfreut: „Er hat letztes Jahr gezeigt, dass er auf dem Weg zu einem Top-Torhüter ist. Er war einer der besten der Oberliga, ist sehr ambitioniert und hat richtig Lust, für die Löwen aufs Eis zu gehen. Die Spielpraxis, die er bei uns bekommt, sowie der Wettbewerb mit Enrico Salvarani tut ihm sicherlich gut. Er hat uns einige wichtige Spiele gewonnen und ich gehe davon aus, dass er nochmal einen Schritt nach vorne machen wird. Ich möchte mich ebenfalls bei der Organisation des EHC Red Bull München bedanken, die diese Win-Win-Situation möglich gemacht haben.“

Über die Tölzer Löwen
Die Tölzer Löwen sind ein Eishockeyclub aus Bad Tölz und spielen in der Oberliga Süd, der dritthöchsten deutschen Eishockeyliga. Heimspielstätte ist die Hacker-Pschorr Arena am Sportpark in Bad Tölz. Der Club gehört zu den traditionsreichen Adressen des deutschen Eishockeys und zieht regelmäßig mehrere tausend Zuschauer pro Partie.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Matthias Bittner @ Elite Prospects

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