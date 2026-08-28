EV Lindau Islanders starten mit Trainingscamp in Saison 2026/2027

Lindau. (EVL) Die neue Eiszeit beginnt für die EV Lindau Islanders erneut in Bad Tölz.

Zur Vorbereitung auf die elfte Saison der Inselstädter in der Oberliga Süd versammelt der neue EVL-Headcoach Marko Šakić seinen Kader zu einem dreitägigen Trainingslehrgang. Zum Abschluss des Camps treffen die Islanders am Sonntag (30. August / 16.00 Uhr) in der Hacker-Pschorr Arena in Bad Tölz auf den Liga-Konkurrenten Tölzer Löwen. Die Gastgeber hatten die Saison 2025/2026 auf Rang drei beendet, drei Plätze vor den Lindauern. Das Testspiel kann bei SpradeTV (www.sprade.tv) live und kostenpflichtig verfolgt werden.

Das Trainingscamp dient neben dem Eistraining vor allem dem gegenseitigen Kennenlernen, wie der Sportliche Leiter Milo Markovic erklärte. „Wir werden viele Gespräche führen.“ Zu den bewährten Kräften des Vorjahres, das die bislang beste Saison der nun 50-jährigen EVL-Geschichte brachte, konnten neun Neuzugänge verpflichtet werden. Darunter befinden sich der kanadische Stürmer Rocco Andreacchi sowie der US-amerikanische Angreifer Chris Grando, die neben Noah Kane (USA) die Kontingentstellen zwei und drei belegen.

Neu im Aufgebot ist zudem Goalie Anton Brandt, der aus dem Nachwuchs der Eisbären Berlin an den Bodensee wechselte. In der Verteidigung verstärken Sandro Mayr (EV Füssen) und der erfahrene Robert Peleikis (ECDC Memmingen) die Islanders. Für den Angriff konnten die Islanders Sam Verelst und Timo Gams von den Indians aus Memmingen an den Bodensee lotsen sowie Louis Majher aus Freiburg (DEL2) und Tony-Luka Pavlovic aus dem Nachwuchs der Bietigheim Steelers verpflichten.

Nach dem Test gegen die Tölzer Löwen stehen für die Islanders fünf weitere Vorbereitungsspiele auf dem Programm, vier auswärts und das letzte zu Hause. Die Šakić-Schützlinge treffen dabei auswärts auf den HC Landsberg (4. September, 20 Uhr) in der Eissporthalle Landsberg, die Pikes Oberthurgau (6. September, 19 Uhr) im Eissportzentrum Romanshorn, den Ligakonkurrenten HC Tigers Dornbirn (8. September, 20 Uhr) im Messestadion Dornbirn sowie die Peißenberg Miners aus der Bayernliga (11. September, 20 Uhr) in der flatbuy Arena Peißenberg. Mit dem Family Day in der BPM-Arena Lindau am 13. September um 16 Uhr feiern die Islanders anschließend ihre Heimpremiere der Saison 2026/2027. Gegner zum Abschluss der Vorbereitungsphase ist der Schweizer Traditionsverein und Zweitligist EHC Arosa.

Das Vorbereitungsprogramm der EV Lindau Islanders

Trainingslager Bad Tölz 28.08-30.08.2026

30.08.26 – Tölzer Löwen 16.00 Uhr (A) – Hacker-Pschorr Arena Bad Tölz

04.09.26 – HC Landsberg 20.00 Uhr (A) – Eissporthalle Landsberg

06.09.26 – Pikes EHC Oberthurgau 19.00 Uhr (A) – Eissportzentrum Romanshorn

08.09.26 – HC Tigers 20.00 Uhr (A) – Messestadion Dornbirn

11.09.26 – Peißenberg Miners 20.00 Uhr (A) – flatbuy Arena Peißenberg

13.09.26 – EHC Arosa 16.00 Uhr (H) – Family Day in der BPM-Arena

457 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht