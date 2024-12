EV FÃ¼ssen stellt Trainer Juhani Matikainen frei â€“ Georg Holzmann Ã¼bernimmt

Füssen. (PM EVF) Der Eissportverein Füssen hat Trainer Juhani Matikainen mit sofortiger Wirkung freigestellt. Matikainen, der seit der letzten Saison die Mannschaft betreut, übernahm...

Füssen. (PM EVF) Der Eissportverein Füssen hat Trainer Juhani Matikainen mit sofortiger Wirkung freigestellt.

Matikainen, der seit der letzten Saison die Mannschaft betreut, übernahm das Traineramt in einer schwierigen Ausgangslage und hat diese Herausforderung mit großem Engagement angenommen. Die Verantwortlichen des EV Füssen bedanken sich ausdrücklich bei ihm für seine geleistete Arbeit und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.

„Die Entscheidung, Juhani Matikainen freizustellen, ist uns nicht leichtgefallen“, erklärt Jörg Noack, 1. Vorstand des EV Füssen. „Wir danken ihm ausdrücklich für seine Arbeit, insbesondere für seinen Einsatz in der schwierigen Situation vor der vergangenen Saison. Juhani hat diese Herausforderung mit großem Engagement gemeistert und immer einhundert Prozent für den EVF gegeben. Für seine persönliche und berufliche Zukunft wünschen wir ihm alles Gute.“

Die Verantwortlichen sind überzeugt, dass die Mannschaft nun einen neuen Impuls benötigt. Bis zum Saisonende wird U20-Trainer Georg Holzmann das Training der Mannschaft leiten und bei den Spielen hinter der Bande stehen. Holzmann bleibt zudem weiterhin für die Betreuung der U20-Mannschaft verantwortlich.

„Wir möchten uns bei Georg Holzmann für seine Bereitschaft bedanken, dem Verein in dieser Situation zu helfen“, so Jörg Noack. „Er übernimmt eine wichtige zusätzliche Aufgabe und zeigt damit, wie sehr er sich mit dem EVF identifiziert. Wir sind überzeugt, dass er die Mannschaft mit seiner Erfahrung und seinem Einsatz in dieser Phase optimal unterstützen wird.“

Der EV Füssen bedankt sich bei allen Beteiligten für ihren Einsatz und blickt optimistisch nach vorn. Der Verein ist zuversichtlich, dass mit der Unterstützung von Georg Holzmann sowie die der Fans die sportliche Entwicklung der Mannschaft weiter vorangetrieben werden kann.

