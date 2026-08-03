Aus der Region, für die Region: TEV Miesbach setzt gemeinsam mit den Tölzer Löwen auf Talente aus der Region

Miesbach. (PM TEV) Der TEV Miesbach und die Tölzer Löwen gehen zur kommenden Saison eine Kooperation ein.

Ziel der Zusammenarbeit ist es, jungen Spielern der Löwen zusätzliche Spielpraxis im Seniorenbereich zu ermöglichen und gleichzeitig den TEV in der Bayernliga personell noch breiter aufzustellen.

Für den Einsatz beim TEV werden die Verteidiger Korbinian Hopper und Simon Manhart sowie die Stürmer Michael Schuster und Ismailcan Sahanoglu lizenziert. Die vier Nachwuchstalente sollen regelmäßig beim TEV mittrainieren und – sofern sie im Oberliga-Kader der Tölzer Löwen nicht zum Einsatz kommen – wertvolle Spielpraxis in der Bayernliga sammeln.

TEG-Geschäftsführer Fabian Schlager erklärt zur neuen Partnerschaft: „Zunächst möchte ich den Peißenberg Miners für die Zusammenarbeit während der letzten Saison danken“, zeigt sich TEG-Geschäftsführer Fabian Schlager erkenntlich. „Unsere Jungs durften ordentlich Eiszeit und Erfahrung im Senioreneishockey sammeln. Alle machen eine Ausbildung, die zusätzliche Belastung durch die reinen Fahrtzeiten wollen wir ihnen jetzt ersparen. Nicht nur aufgrund der räumlichen Nähe haben wir uns dazu entschlossen, zukünftig mit dem TEV Miesbach zusammenzuarbeiten. Die Gespräche mit Stefan Moser und Peter Kathan haben gezeigt, dass wir die gleiche Sprache sprechen, wodurch wir schnell übereingekommen sind. Die Verantwortlichen beim TEV setzen auf starken Nachwuchs, wovon auch unsere Buam profitieren werden.“

Sportlicher Leiter Peter Kathan freut sich über die neue Zusammenarbeit mit seinem Heimatverein: „Die Verbindung zu den Löwen besteht, auch aufgrund der räumlichen Nähe, schon seit Jahren. Die Löwen haben sich wieder zu einem Topteam der Oberliga entwickelt, eine sehr gute Saison gespielt und verfügen über viele junge, talentierte Spieler, die zum Teil noch mehr Spielpraxis benötigen, um sich dauerhaft in der starken Oberliga zu etablieren. Diese Spielpraxis wollen wir den jungen Spielern aus der Region bieten und sie auf ihrem nächsten Entwicklungsschritt unterstützen.

In den vergangenen Jahren hatten wir zwar häufig einen großen Kader, mussten durch berufliche Verpflichtungen unserer Spieler in der Bayernliga und Verletzungen aber dennoch immer wieder zahlreiche Ausfälle kompensieren. Umso mehr freuen wir uns, dass wir solche Situationen in der kommenden Saison mit der Unterstützung der Löwen hoffentlich besser auffangen können und mit Ismailcan Sahanoglu, Michael Schuster, Korbinian Hopper und Simon Manhart vier junge, spielstarke Talente zur Verfügung haben. Der Plan ist, dass die vier Spieler, wenn möglich, einmal pro Woche in Miesbach mittrainieren und beim TEV in der Bayernliga zum Einsatz kommen, wenn der Kader der Tölzer Löwen komplett ist. Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, die vier Jungs aus der Region auf ihrem nächsten Schritt zu begleiten. Mit ihrem jungen Blut, ihrem Tempo und ihrem Spielwitz werden sie uns zugleich helfen, den Umbruch in unserem Kader erfolgreich zu meistern.“

Auch TEV-Vorstand Sebastian Höck sieht in der Kooperation ein wichtiges Signal: „Die Zusammenarbeit freut uns sehr. Beide Vereine verbindet eine fast 100-jährige Tradition und trotz aller Rivalität unterstützen sich beide Klubs, wenn es darauf ankommt, gegenseitig. Mit den jungen Talenten aus Bad Tölz wollen wir unseren Weg konsequent fortsetzen und weiterhin ein Team mit Spielern aus der Region in der Bayernliga an den Start bringen. Damit setzen wir ein klares Zeichen für die Nachwuchsförderung. Die zunehmende Überflutung der Liga mit Kontingentspielern sehen wir seit Jahren kritisch und halten diesen Weg langfristig für problematisch. Umso wichtiger ist es für uns, jungen deutschen Spielern eine Plattform zu bieten. Wir hoffen, dass wir den Tölzer Spielern helfen können, sich weiterzuentwickeln, den nächsten Schritt in ihrer Laufbahn zu gehen und sich in naher Zukunft dauerhaft in der Oberliga zu etablieren.“

237 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht