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Home Deutschland Oberligen Oberliga Süd Tölzer Löwen Alpenwelle-Cup und letzter Heim-Test: Tölzer Löwen befinden sich im Pre-Season Endspurt!
Tölzer Löwen

Alpenwelle-Cup und letzter Heim-Test: Tölzer Löwen befinden sich im Pre-Season Endspurt!

3. September 20262 Mins read69
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Torjubel der Löwen - © Philipp Schmitz, Tölzer Löwen
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Bad Tölz. (PM Löwen) Zum dritten Mal wird am kommenden Wochenende der Alpenwelle-Cup ausgetragen, dabei können sich die Tölzer Löwen zum dritten Mal den Titel sichern.

Neben den Buam treten die Bayernligisten aus Geretsried und Miesbach sowie der EHC Klostersee an. Für den ambitionierten Oberligisten aus der Kreisstadt eine eher dankbare Aufgabe möchte man meinen, doch Löwentrainer Axel Kammer stellt klar: „Wir spielen eine Klasse höher, haben somit aber auch mehr zu verlieren. Entscheidend ist die Einstellung unserer Spieler. Wir werden wahrscheinlich deutlich öfter die Scheibe haben, als in einem Meisterschaftsspiel und müssen dementsprechend Entscheidungen treffen. Abgesehen von der Disziplin müssen wir unsere Chancenverwertung verbessern. Ich wünsche mir mehr Zielstrebigkeit und Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor als zuletzt.“

Dass es auch für einen Oberligisten schwer werden kann, hat das Testspiel des großen Erzrivalen gezeigt. Der SC Riessersee verlor vergangenes Wochenende in Miesbach mit 6:4. Der Sieg kommt dabei nicht von ungefähr: der Kooperationspartner aus dem Nachbarlandkreis hat sich nicht nur Einsatzzeiten der Löwen-Talente gesichert, sondern mit Kelvin Walz, Maximilian Vollmayer und Niko Fissekis starke Neuzugänge dazu geholt. Spielbeginn in Miesbach am Freitag ist um 20 Uhr. Eine halbe Stunde früher beginnt in Geretsried bereits das andere Halbfinale zwischen den River Rats und dem EHC Klostersee.

Am Sonntag gibt es in der Hacker-Pschorr Arena dann Eishockey satt. Das Spiel der Tölzer Löwen findet auf jeden Fall um 19 Uhr statt, ob es das Finale sein wird, entscheidet sich am Freitagabend. Die zweite Partie beginnt bereits um 15:30 Uhr. Als Gegner der Buam kommen dann noch der EHC Klostersee und die River Rats Geretsried in Frage. Beide Spiele am Sonntag werden nicht live übertragen. Eine gekaufte Tageskarte ist für beide Spiele gültig.

Der letzte Heim-Test vor dem Start in die Hauptrunde findet am Mittwoch um 19:30 Uhr statt. Gegner werden erneut die Adler aus Kitzbühel sein, denen sich das Team von Axel Kammerer im „Hinspiel“ geschlagen geben musste. „Wir hatten das Spiel eigentlich gut unter Kontrolle und es dann hergeschenkt“, findet der Cheftrainer der Löwen.

„Die Adler haben unsere Geschenke eiskalt ausgenutzt und konnten das Spiel so gewinnen. Die Partie am Mittwoch sehe ich als Möglichkeit zur Revanche, die wir unbedingt gewinnen wollen. Kitzbühel ist sehr laufstark, spielt sehr körperbetont und hat erfahrene Jungs dabei. Es wird wieder ein spannendes Match werden.“

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