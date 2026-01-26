„Wir sollten das richtig einordnen“ – Haie-Captain Mo Müller über den DEL-Rekord, das große Ziel und Olympia

Köln. (EM) Die 100 Punkte in der Hauptrunde haben die Kölner Haie schon geknackt.

Momentan ziehen die Kölner an der DEL-Tabellenspitze mit fetten 15 Punkten Vorsprung einsam ihre Kreise.

Mit dem 16. Sieg in Folge sind die Kölner Haie nun alleiniger Rekordhalter in der PENNY DEL.

Ganz nebenbei war der 5:2 Sieg gegen die Nürnberg Ice Tigers auch das 200. DEL-Spiel von Dominik Bokk.

Haie-Urgestein und Kapitän Mo Müller sprach nach dem Spiel im Interview über das Spiel, den Rekord und natürlich auch über das Hockey-Ebent des Jahres, das olympische Eishockeyturnier.





