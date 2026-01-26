Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
„Wir sollten das richtig einordnen“ – Haie-Captain Mo Müller über den DEL-Rekord, das große Ziel und Olympia

26. Januar 20261 Mins read135
Moritz Müller - © Sportfoto-Sale (DR)
Köln. (EM) Die 100 Punkte in der Hauptrunde haben die Kölner Haie schon geknackt.

Momentan ziehen die Kölner an der DEL-Tabellenspitze mit fetten 15 Punkten Vorsprung einsam ihre Kreise.

Mit dem 16. Sieg in Folge sind die Kölner Haie nun alleiniger Rekordhalter in der PENNY DEL.

Ganz nebenbei war der 5:2 Sieg gegen die Nürnberg Ice Tigers auch das 200. DEL-Spiel von Dominik Bokk.

Haie-Urgestein und Kapitän Mo Müller sprach nach dem Spiel im Interview über das Spiel, den Rekord und natürlich auch über das Hockey-Ebent des Jahres, das olympische Eishockeyturnier.


Fotostrecke Kölner Haie – Nürnberg Ice Tigers (25.01.2026)

388
Wie weit kommt die deutsche Eishockey Nationalmannschaft der Männer beim olympischen Eishockeyturnier?

