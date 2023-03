WiederholungstÃ¤ter Ryan Olsen von den LÃ¶wen Frankfurt fÃ¼r zehn Spiele gesperrt!

Neuss. (PM DEL.org) Der Spieler Ryan Olsen von den Löwen Frankfurt wurde im Spiel zwischen der Düsseldorfer EG und Frankfurt am 07.03.2023 in der...

Neuss. (PM DEL.org) Der Spieler Ryan Olsen von den Löwen Frankfurt wurde im Spiel zwischen der Düsseldorfer EG und Frankfurt am 07.03.2023 in der 54. Spielminute gemäß DEL-Regel 62 wegen eines Stockstichs mit einer Großen Strafe nebst Spieldauerdisziplinarstrafe belegt.

Nach Würdigung der Beweismittel ist der Disziplinarausschuss der Ansicht, dass ein Verstoß gegen DEL-Regel 62 vorliegt.

Der Disziplinarausschuss wertet die Aktion als rücksichtslos und hält, da es sich um einen mehrfachen Wiederholungstäter handelt, eine Sperre von zehn (10) Spielen in Verbindung mit der Geldstrafe für angemessen.

Faktoren:

Die Situation ereignete sich abseits des Spielgeschehens

Der Spieler Ryan Olsen nahm eine schwere Verletzung des Gegenspielers durch seine Aktion in Kauf

Der Spieler Ryan Olsen unternahm keinen Versuch, in Puckbesitz zu gelangen

Der Stockstich wurde rücksichtslos und ohne einen anderen Zweck ausgeführt

Die Aktion des Spielers Ryan Olsen wäre vermeidbar gewesen

Der Spieler Victor Svensson befand sich in einer verletzlichen Position

Der Spieler Ryan Olsen ist Wiederholungstäter

Erschwerend wertet der Disziplinarausschuss, dass der Spieler Ryan Olsen bereits für eine Aktion am 25.09.2022 mündlich ermahnt, sowie für eine weitere Aktion am 27.09.2022 durch den Disziplinarbeschluss gesperrt wurde. Am 18.10.2022 erhielt er eine weitere große Strafe wegen Unsportlichkeit. Des Weiteren erhielt er eine große Strafe am 28.10.2022 wegen Fighting. Zudem wurde der Spieler Ryan Olsen durch den Disziplinarausschuss am 06.11. wegen einer Aktion für fünf (5) Spiele gesperrt. Zuletzt wurde der Ryan Olsen am 28.12.2022 für sieben (7) Spiele gesperrt.

👉 https://t.co/VLB2Z0WltV 👈

Der Spieler Ryan Olsen von den @loewenfrankfurt wurde im Spiel zwischen der @DuesseldorferEG und Frankfurt am 07.03.2023 in der 54. Spielminute wegen eines Stockstichs mit einer Großen Strafe nebst Spieldauerdisziplinarstrafe belegt. Nach… pic.twitter.com/HBXrIDH4jU — Deutsche Eishockey Liga (@DELoffiziell) March 9, 2023

7927 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München