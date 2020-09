Weg frei fÃ¼r TheDomeProjekt am Flughafen Frankfurt

Frankfurt. (PM Löwen) Nachdem die Ausschreibung der geplanten Halle am Kaiserlei nach Angaben der Stadt Frankfurt heute geschlossen wurde, gibt es aus Sicht der...

Frankfurt. (PM Löwen) Nachdem die Ausschreibung der geplanten Halle am Kaiserlei nach Angaben der Stadt Frankfurt heute geschlossen wurde, gibt es aus Sicht der Löwen Frankfurt nur einen Weg: Das Hallenprojekt TheDome am Flughafen Frankfurt.

Stefan Krämer, geschäftsführender Gesellschafter der Löwen Frankfurt: „Ich erwarte nun von allen Parteien, dass das Hallenprojekt am Flughafen mit aller Dringlichkeit unterstützt wird, damit unsere Zukunft gesichert ist! Denn wer jetzt gegen TheDOME ist, ist gleichzeitig gegen eine moderne Multifunktionsarena in Frankfurt und damit auch gegen den Eishockeysport in Frankfurt!“

Alle Informationen zu TheDome gibt es hier: http://www.thedomefrankfurt.com/