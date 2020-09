Was verdient ein Profi-Schiedsrichter im Eishockey?

Schiedsrichter sind ja generell immer «die Dummen». Egal ob auf dem Rasen, dem Hallenboden oder eben dem Eis. Dennoch sind sie, wie die...

Schiedsrichter sind ja generell immer «die Dummen». Egal ob auf dem Rasen, dem Hallenboden oder eben dem Eis. Dennoch sind sie, wie die Spieler und Spielerinnen in den einzelnen Sportarten selbst, Profis. Den Unterschied macht allerdings die Bezahlung. Im Gegensatz zu einem Sportler erhält der Schiedsrichter deutlich weniger – muss dafür jedoch umso mehr aushalten.

Für die vergangene Spielzeit standen in der DEL 16 Schiedsrichter und 23 Linienrichter auf dem Eis. Eine Neuerung in der zurückliegenden Saison war zudem, dass die Linesmen und Schiedsrichter erstmals mit eigenen Nummern ausgestattet waren. Der Unparteiische selbst trägt die 39. Alle anderen die 40 und Folgende. Zudem werden die Ziffern «1» und «99» nicht vergeben. Eine weitere Besonderheit weist die Zahl «80» auf. Aus Respekt zu Robert Müller ist diese nicht im Einsatz.

Der Verdienst eines DEL-Schiedsrichters kann bei bis zu 7.000 Euro monatlich liegen. Hinzukommen etwaige Aufwandsentschädigungen, wie man sie aus dem Fußball kennt. Als Vorteil der Profi-Schiedsrichter sieht man bundesweit klar die Fokussierung auf den Sport an sich. Denn diese können sich aufgrund der unabhängigen Bezahlung zu 100 Prozent auf das konzentrieren, was sie tun sollen – die Eishockeypartien leiten. Ein «durchschnittlicher» Bundesligaschiedsrichter in der DFL erhält 5.000 Euro als Grundvergütung. Hinzukommen auch hier noch Aufwandsentschädigungen sowie Spielhonorare. Wer fünf Jahre Erfahrung hat, erhält eine Erhöhung auf 70.000 Euro im Jahr.

Fakt ist allerdings, dass die Offiziellen in den verschiedenen sportlichen Wettbewerben unabhängig sowie gut bezahlt werden müssen. Als DEL-Schiedsrichter mit einem Grundgehalt von rund 7.000 Euro monatlich ist ein gutes Auskommen möglich. Nicht nur wird so der Berufsstand gesichert und anderen eine Perspektive geboten, sich hier ebenfalls zu engagieren. Viel mehr sorgt die Professionalisierung der Schiedsrichter für sichere, regelkonforme und unbeeinflusste Entscheidungen auf dem Eis.

In der Zwischenzeit pfeifen jedoch nicht nur Deutsche in der DEL. Unter den Profi-Schiedsrichtern findet sich auch ein Unparteiischer aus den USA und aus Finnland. So wird für einen hohen internationalen Standard in der Deutschen Eishockey Liga gesorgt. Unter ihnen ist im Übrigen ebenfalls der ehemalige Nationalverteidiger Lasse Kopitz. Der langjährige DEL-Spieler verschaffte sich so eine zweite Karriere – dieses Mal auf der anderen Seite.