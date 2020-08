Verteidiger Taylor Chorney kommt zu den Red Bulls – Gegen Wien erstmals mit Zuschauern

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg hat sich in der Verteidigung mit dem Amerikaner Taylor Chorney verstärkt. Der 33-jährige ex-NHL-Spieler hat...

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg hat sich in der Verteidigung mit dem Amerikaner Taylor Chorney verstärkt.

Der 33-jährige ex-NHL-Spieler hat die letzten beiden Jahre in der NLA beim HC Lugano gespielt und nimmt bei den Red Bulls nun sein zweites Europa-Engagement an.

Mit 174 NHL-Spielen, 425 AHL-Spielen und 94 Begegnungen in der Schweizer Top-Liga NLA gehört Taylor Chorney zu den routiniertesten Spielern bei den Red Bulls. Der 1,83 Meter große Verteidiger hat mit den Edmonton Oilers, St. Louis Blues, Pittsburgh Penguins, Washington Capitals und den Columbus Blue Jackets von 2008 bis 2018 bei insgesamt fünf NHL-Clubs gespielt und mit dem Schweizer Top-Club HC Lugano in den letzten beiden Saisonen in acht Begegnungen auch die Champions Hockey League schon kennengelernt. Seinen ersten Titel holte Chorney mit dem U18-Team der USA bei der U18-Weltmeisterschaft in České Budějovice und Plzeň (CZE, 2004/05), ein Jahr später wurde er mit der University of North Dakota Champion der NCAA.

Dass er nun in Salzburg gelandet ist, hat er u.a. einem alten Bekannten der Red Bulls zu verdanken. „Ich kenne einige Spieler, die schon bei den Red Bulls gespielt haben“, sagt Chorney. „Einer dieser Spieler ist Ryan Duncan, zugleich einer meiner besten Freunde und früherer Zimmerkollege am College. Er hat bei mir so richtig das Interesse für die Red Bulls geweckt.“

Der Verteidiger mit amerikanisch-kanadischer Doppelstaatsbürgerschaft – er ist mit sechs Jahren von Thunder Bay, ONT, nach Minnesota umgezogen – hat sich in den letzten vier Monaten in Minnesota fitgehalten und konnte dort in den letzten Wochen auch auf dem Eis trainieren. Über seine Stärken sagt er: „Ich denke, ich bin ein sehr guter Skater, auf das Eislaufen war ich im Training schon als junger Spieler immer fokussiert. Auch meine Spielübersicht hat mir in all meinen Profi-Jahren immer geholfen.“

Über die Zielstellung ist sich der Vater eines vierjährigen Sohnes im Klaren: „Ich weiß, dass ein Club wie die Red Bulls jedes Jahr mit der Erwartung in die Saison gehen, die Meisterschaft zu gewinnen. Ich will der Mannschaft mit allen Mitteln helfen, dieses Ziel zu erreichen. Ich bin jedenfalls schon sehr gespannt auf meine neuen Teamkollegen und freue mich auf die weitere Saisonvorbereitung in Salzburg.“

Taylor Chorney und seine Familie wollen so schnell wie möglich in Salzburg eintreffen.

Gegen Wien erstmals mit Zuschauern

Das letzte Spiel, das die Red Bulls bis zum Corona-bedingten Abbruch der letzten Saison bestritten haben, war gegen den EC VSV. Gegen selbige Villacher starten die Red Bulls zuhause am 28. August auch in die Testspiele vor der neuen Saison, spielen diese Partie allerdings noch ohne Zuschauer. Eine Woche später (4. September) testen die Salzburger in Villach.

Das erste Spiel mit Zuschauern in der Salzburger Eisarena steigt am 6. September gegen die spusu Vienna Capitals (17:30 Uhr). Gemäß den aktuellen Corona-Verordnungen gibt es dabei keine Stehplätze, die Anzahl der Sitzplätze ist mit Abstandsregel limitiert. Die Bulls Lounge bleibt noch geschlossen.

Tickets für das Spiel gegen Wien gibt es ausschließlich im Online-Ticketshop der Red Bulls, der Verkaufsstart sowie weitere Testspiele werden noch bekanntgegeben.

Testspiele der Red Bulls

Fr, 28.08.20 | 19:15 | EC Red Bull Salzburg – EC VSV (ohne Zuschauer)Fr, 04.09.20 | 19:15 | EC VSV – EC Red Bull SalzburgSo, 06.09.20 | 17:30 | EC Red Bull Salzburg – spusu Vienna Capitals (limitierte Sitzplätze)

Der aktuelle Kader der Red Bulls

Tor

Jean-Philippe Lamoureux (USA)

Lukas Herzog (AUT)

Nicolas Wieser (AUT)

Verteidigung

Taylor Chorney (USA/CAN)

Derek Joslin (USA)

Alexander Pallestrang (AUT)

Daniel Jakubitzka (AUT)

Dominique Heinrich (AUT)

Layne Viveiros (AUT/CAN)

Lukas Schreier (AUT)

Paul Stapelfeldt (AUT)

Sturm

John Peterka (GER)

Rick Schofield (CAN)

John Hughes (CAN)

Thomas Raffl (AUT)

Alexander Rauchenwald (AUT)

Peter Hochkofler (AUT/ITA)

Florian Baltram (AUT)

Mario Huber (AUT)

Nico Feldner (AUT)

Yannic Pilloni (AUT)

Paul Huber (AUT)

Filip Varejcka (GER)