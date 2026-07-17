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Verlängerung bei den Black Tigers – Sebastian und Tristan Pfeifer bleiben in Moers

17. Juli 20261 Mins read37
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Sebastian Pfeifer - © Yvonne Brands
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Moers. (PM GSC) Mit den Brüdern Tristan und Sebastian Pfeifer bleiben 2 langjährige Spieler auch in der neuen Saison in der Grafenstadt.

Die Beiden wechselten in der Saison 2021/2022 nach Moers, haben sich zu tragenden Säulen im Team entwickelt und konnten mit den Black Tigers den Aufstieg in die Regionalliga vor 2 Jahren feiern.

„Ich freue mich sehr, auch in meine sechste Saison bei den Black Tigers zu gehen. Nach meiner Schulterverletzung im Januar befinde ich mich zwar noch im Aufbau und werde zum Saisonstart nicht direkt eingreifen können, aber ich arbeite jeden Tag daran, stärker zurückzukommen. Wir haben einen jungen Kader und wissen, dass uns in der Regionalliga nichts geschenkt wird. Umso wichtiger werden Zusammenhalt, Einsatz und der Wille sein, gemeinsam um jeden Punkt zu kämpfen“, sagt Sebastian Pfeifer mit Blick auf die neue Saison.

„Ich freue mich riesig, auch in der kommenden Saison das Trikot des GSC Moers in der Regionalliga tragen zu dürfen. Mit unserem teilweise neu aufgestellten Team wollen wir in dieser Saison den nächsten Schritt machen und uns einen Platz in den Playoffs zu sichern. Dafür gilt es, von Beginn an fit, motiviert und fokussiert in die Saison zu starten. Besonders wichtig wird sein, dass wir über die gesamte Spielzeit hinweg als geschlossenes Team auftreten und möglichst mit einem vollständigen, konkurrenzfähigen Kader antreten zu können. Ich freue mich auf die neue Herausforderung, möglichst viele spannende Spiele und darauf, gemeinsam mit der Mannschaft alles zu geben“, freut mich Tristan Pfeifer auf die neue Spielzeit.

„Mit Sebastian und Tristan haben wir 2 Spieler, die sich zu 100% mit dem Verein identifizieren. In den letzten Jahren haben sie gezeigt, wie wichtig sie für das Team sind. Wir hoffen, dass Sebastian sich nun schnell von seiner Verletzung erholt und zum Ende des Jahres wieder für uns auf dem Eis stehen kann“, so Black Tigers

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