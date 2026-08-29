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Home Deutschland DEL EHC Red Bull München Südtirol Summer Classic: München bezwingt Lausanne HC zum Auftakt
EHC Red Bull München

Südtirol Summer Classic: München bezwingt Lausanne HC zum Auftakt

29. August 20262 Mins read61
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Tobias Rieder vom EHC Red Bull München beim Tor zum 3:0 - © Alex Butscher / City-Press
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Bozen. (PM HCB) Der EHC Red Bull München ist mit einem Sieg in das Südtirol Summer Classic gestartet.

Zum Auftakt gegen den Lausanne HC setzte sich die Mannschaft von Trainer Oliver David mit 4:2 (1:2|0:0|3:0) durch. Vor 1.341 Zuschauern in der Sparkassen Arena in Bozen erzielten Markus Eisenschmid, Maximilian Kastner, Tobias Rieder und Brady Ferguson die Tore für den viermaligen deutschen Meister. Im Endspiel wartet am Sonntag um 20:00 Uhr der Gewinner des Duells HC Bozen gegen Brûleurs de Loups de Grenoble.

Spielverlauf
München erarbeitete sich zunächst leichte Vorteile, bis eine Strafe den Spielfluss bremste. Lausanne blieb zwar im Powerplay ohne nennenswerten Abschluss, doch in der Folge wurden die Schweizer zielstrebiger: Die erste Topchance von Austin Czernak vereitelte Antoine Bibeau noch stark (7.), bei Antti Suomelas Handgelenkschuss war der Kanadier dann erstmals geschlagen (9.). Kurz darauf erhöhte Fabian Heldner auf 2:0 (11.). Die Red Bulls hatten aber die perfekte Antwort auf den Doppelschlag parat: Eisenschmid verkürzte nur zwei Minuten später im Nachschuss auf 1:2. München übernahm nun die Kontrolle und erspielte sich weitere Chancen auf den Ausgleich, der vor der ersten Pause aber nicht mehr gelang.

Nach dem Seitenwechsel waren zunächst die Unterzahl-Einheiten der Red Bulls erneut gefordert, wieder blieb Lausanne ohne große Chance. Auch im Anschluss ließ der viermalige deutsche Meister wenig zu. Bibeau musste deutlich seltener eingreifen als Kevin Pasche: Der Schlussmann der Schweizer verhinderte unter anderem gegen Yasin Ehliz (23.) und Veit Oswald (30.) den Ausgleich. München blieb bis in die Schlussphase des zweiten Drittels überlegen. In den letzten Minuten kam auch Lausanne wieder zu guten Abschlüssen, doch es ging ohne weiteren Treffer in die Kabinen.

Im letzten Drittel entwickelte sich ein offenes Duell. Die aufmerksamen Defensivreihen ließen bis in die 49. Minute keinen Hochkaräter zu. Dann eroberte Jeremy McKenna den Puck mit großem Einsatz und legte quer auf Kastner, der direkt abzog und auf 2:2 stellte. Anschließend wurde die Partie intensiver, beide Mannschaften kassierten Strafen – und eine davon brachte die Red Bulls auf die Siegerstraße: Taro Hirose bediente in Überzahl am langen Pfosten Rieder, der zum 3:2 einschob (59.). Kurz darauf sorgte Ferguson in Unterzahl mit einem Empty-Net-Treffer zum 4:2 für die endgültige Entscheidung (60.).

Markus Eisenschmid: „Wir haben einen sehr guten Start erwischt, sind dann aber in Rückstand geraten. Trotzdem haben wir nicht aufgehört zu spielen und haben immer weiter gedrückt. Genau das ist unser Ziel: Wir wollen Charakter beweisen – und am Ende den Sieg mit nach Hause nehmen.“

Tore:
0:1 | 08:28 | Antti Suomela
0:2 | 10:35 | Fabian Heldner
1:2 | 12:12 | Markus Eisenschmid
2:2 | 48:21 | Maximilian Kastner
3:2 | 58:47 | Tobias Rieder
4:2 | 59:10 | Brady Ferguson
Zuschauer: 1.341

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