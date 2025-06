Sind beide feste Bestandteile unseres Teams geworden“ – Straubing Tigers bauen weiterhin auf Scott und Klein

Straubing. (PM Tigers) Verteidiger Adrian Klein und Stürmer Justin Scott haben ihre Verträge am Pulverturm verlängert und gehen gemeinsam in die Spielzeit 2025/26.

Adrian Klein gehört seit 2020 zum Kader der Straubing Tigers. Der 21-jährige Verteidiger hat in den vergangenen Jahren eine kontinuierliche Entwicklung genommen und bringt inzwischen viel Erfahrung aus über 200 Spielen in der PENNY DEL mit. Klein gilt als verlässlicher Defensivspieler, der sich durch Einsatzbereitschaft und Spielverständnis auszeichnet.

Auch Justin Scott wird weiterhin das Trikot der Straubing Tigers tragen. Der 29-jährige Kanadier stieß 2023 erstmals nach Deutschland und zur Organisation der Tigers. In seiner Debütsaison überzeugte er auf Anhieb als produktiver Scorer und wichtiger Baustein im Offensivspiel. Insgesamt kommt Scott auf 75 Punkte in 135 Spielen für Straubing.

„Adrian und Justin sind beide feste Bestandteile unseres Teams geworden“, sagt Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers. „Adrian hat sich zu einem stabilen PENNY DEL-Verteidiger entwickelt, auf den man sich jederzeit verlassen kann. Justin arbeitet hart in beiden Richtungen und ist auch abseits des Eises ein Gewinn für unsere Gruppe.“

Justin Scott freut sich auf seine dritte Saison in Straubing: „Ich bin wirklich dankbar, dass ich für eine dritte Saison nach Straubing zurückkommen darf. Die Fans und die Community machen diese Stadt zu einem ganz besonderen Ort. Jedes Jahr hat seine eigenen Herausforderungen und sein eigenes Wachstum mit sich gebracht und ich freue mich darauf, weiter auf dem aufzubauen, was wir gemeinsam begonnen haben. Ich bin stolz darauf, dieses Trikot zu tragen und kann es kaum erwarten, in dieser Saison loszulegen!“

„Straubing ist für mich zur Heimat geworden. Ich habe hier meine Familie, Freundin und meine zwei Hunde. Deswegen war das für mich eine sehr leichte Entscheidung. Ich freu mich auf das Team, die Trainer, die Fans und die neue Saison“, sagt Adrian Klein zu seiner Verlängerung.

Die Straubing Tigers freuen sich auf eine weitere gemeinsame Spielzeit mit Adrian Klein und Justin Scott.

