Sperren fÃ¼r Berlins Yannick Veilleux und Wolfsburgs Julian Melchiori / Geldstrafe fÃ¼r Iserlohns Trainer Doug Shedden

Neuss. (DEL / EM) Der Disziplinarausschuss hat den 34. Spieltag ausgewertet, sowie nach einem Ermittlungsverfahren vom zweiten Weihnachtsfeiertag eine Geldstrafe verhängt.

Drei Spiele Sperre für Berlins Yannick Veilleux

Die Ligagesellschaft hat gegen den Spieler Yannick Veilleux von den Eisbären Berlin ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Veilleux führte in der Partie zwischen den Nürnberg Ice Tigers und Berlin vom 05.01.2025 bei Spielzeit 22:47 einen Bandencheck aus.

Der Disziplinarausschuss hält eine Sperre von drei (3) Spielen nebst Geldstrafe für angemessen.

Faktoren

– Der Spieler Yannick Veilleux unternahm keinen Versuch zum Puck zu gelangen oder diesen zu verfolgen

– Der Check wurde von hinten mit großer Wucht und ohne anderen Zweck ausgeführt.

– Der Spieler Yannick Veilleux nahm rücksichtslos eine Verletzung seines Gegenspielers in Kauf

– Der Spieler Yannick Veilleux gilt als mehrfacher Wiederholungstäter. Er erhielt am 12.01.2024 eine 5+ Spieldauerdisziplinarstrafe gemäß DEL-Regel 48 (Check gegen den Kopf- und Nackenbereich).

– Yannick Veilleux wurde er am 14.02.2024 gemäß DEL-Regel 46 (Fighting) für 2 Spiele gesperrt

– Zuletzt wurde Yannick Veilleux am 06.11.2024 gemäß DEL-Regel 50 (Kneeing) für 2 Spiele gesperrt

Drei Spiele Sperre für Wolfsburgs Julian Melchiori

Der Spieler Julian Melchiori von den Grizzlys Wolfsburg wurde im Spiel zwischen Wolfsburg und den Straubing Tigers am 05.01.2025 in der 33. Spielminute gemäß DEL-Regel 59 wegen eines Crosschecks mit einer Großen Strafe nebst Spieldauerdisziplinarstrafe belegt. Nach Würdigung der Beweismittel ist der Disziplinarausschuss der Ansicht, dass ein Verstoß gegen DEL-Regel 59 vorliegt.

Der Disziplinarausschuss hält eine Sperre von drei (3) Spielen nebst Geldstrafe für angemessen.

Faktoren

– Die Aktion von Julian Melchiori ist nicht aus dem Spielgeschehen heraus, sondern findet abseits des Spielgeschehens statt.

– Der Spieler Julian Melchiori crosscheckt seinen Gegner vorsätzlich und mit Wucht gegen den Kopf- und Nackenbereich

– Der Gegenspieler befand sich in einer schutzlosen Position

– Julian Melchiori nahm eine Verletzung des Gegners durch seine Aktion vorsätzlich in Kauf

– Die Aktion wurde vorsätzlich und ohne anderen Grund ausgeführt

Geldstrafe für Iserlohns Trainer Doug Shedden

Die Ligagesellschaft hat gegen Trainer Doug Shedden von den Iserlohn Roosters ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Shedden verhielt sich in der Partie zwischen den Löwen Frankfurt und Iserlohn vom 26.12.2024 unsportlich gegenüber den Schiedsrichtern. Der Disziplinarausschuss hält eine Geldstrafe für angemessen.

