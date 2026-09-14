Neuss. (EM) Die Problematik ist nicht neu und taucht vor allem in den unteren Ligen auf.

Jahr für Jahr werden Eishallen in Deutschland geschlossen, weil die Kühltechnik defekt ist, der Brandschutz ungenügend für die heutige Zeit ist oder gar Einsturzgefahr besteht.

Treten die Probleme erst kurz vor Saisonbeginn auf, dann ist die Not besonders groß. Jüngstes Beispiel ist die Eissporthalle am Ratinger Sandbach, Heimat der Ice Aliens (wir berichteten).

In der Penny DEL spielen die 14 Klubs in modernen Arenen mit großem Fassungsvermögen.

Wir möchten die 14 Standorte mit ihren Spielstätten kurz vorstellen.

Augsburg – Curt-Frenzel-Stadion

Bereits 1878 begann in der Fuggerstadt alles auf der Natureisfläche am Schleifengraben. 1936 wurde die Natureisfläche als Stadion eröffnet. Erst 1971 wurde die Fläche überdacht und nach Curt-Frenzel umbenannt. Eine dringende Sanierung mit Umbau wurde ab 2010 vorgenommen. Der Umbau des CFS (incl. Rückbau von Fehlplanungen während der Umbauphase) wurde 2013 abgeschlossen. Das eingehauste Stadion beheimatete drei Jahre lang auch den Deutschland Cup und ist mit seiner erhaltenen Stadioncharakteristik eine moderne Spielstätte, die allen Anforderungen gerecht wird. Kleiner Haken ist die mit dem Umbau gesunkene Kapazität von 7.774 auf 6.179 Plätze. Derzeit wird geprüft, ob man die Kapazität erhöhen kann, um der großen Nachfrage (98% Auslastung) besser nachkommen zu können.

Berlin – Uber-Arena

In der Berliner Uber-Arena ist fast jedes Heimspiel auch ein Zahltag für den Schatzmeister der Eisbären. Erfolg macht sexy und beim 12-maligen Meister rennen die Fans den Berlinern die Bude ein. Bis zu 14.200 Plätze bietet die Arena bei Eishockeyspielen. Seit September 2008 ist die Arena (vormals bekannt unter den Namen O2World und Mercedes Benz Arena) im Betrieb. Sie löste den Wellblechpalast in Hohenschönhausen ab. Die Uber-Arena ist fußläufig vom Ostbahnhof aus gut erreichbar und bietet auch rund um die Arena jede Menge Möglichkeiten der Verköstigung mit Speisen und Getränken.

Ursprüngliche Investitionssumme: 165 Millionen €

Bremerhaven – EisArena

Die EisArena in Bremerhaven ist seit 2011 im Betrieb und bietet 4.767 Zuschauern Platz. Die Halle am Wilhelm-Kaisen-Platz löste die gute alte „Fischdose“ ab. Bremerhavens Halle ist auch ein Teil des sportlichen Aufstiegs der Fischtown Pinguins. Nun erhält sie eine hochmoderne Eismaschine mit autonomer Steuerung und LED-Beleuchtung, während über den Ausbau zur Multifunktionsarena und eine dringend benötigte zweite Eisfläche nach wie vor diskutiert wird

Ursprüngliche Investitionssumme: 15,8 Millionen €

Frankfurt – Nix-Arena

Die gute alte Halle am Frankfurter Ratsweg ist sicherlich alles andere als das, was man unter einer modernen Arena versteht. Fast 7.000 Zuschauer (3246 Sitzplätze) finden in der 1981 eröffneten Halle Platz. Mittlerweile hat man mit Nix einen Namenssponsor gefunden. Im Bereich V.i.P. und Hospitality können die Löwen ihren Kunden wenig bieten. Ein V.i.P.-Bereich vor der Halle (Löwen Lounge) ist seit rund fünf Jahren ein nicht unwichtiger Finanzbaustein, kann aber über den mangelnden Komfort insgesamt in der nach wie vor sehr warmen Halle nicht hinwegtäuschen. Mit dem ÖPNV ist die Halle für heimische Fans gut erreichbar. Auswärtsfans bemängeln immer wieder die Parkmöglichkeiten während der Dippemess.

Mit der Beauftragung des international renommierten Architekturbüros Populous als Generalplaner erreichte das Projekt Multifunktionsarena P9 Ende Juli die nächste Entwicklungsphase. Bis aber dann wirklich Eishockey im Schatten des Deutsche Bank Parks gespeilt werden kann, werden sicherlich noch einige mühevolle Jahre in der Eissporthalle zu absolvieren sein. Wenn alles funktioniert, dann soll die zukünftige neue Arena 12.000 bis 13.000 Zuschauern Platz unter modernsten Bedingungen bieten.

Ingolstadt – Saturn-Arena

Seit mittlerweile fast 23 Jahren bestreitet der ERC Ingolstadt seine Heimspiele in der Saturn-Arena. 4.591 Zuschauer finden in der relativ kleinen, aber feinen Arena Platz. In Ingolstadt hat man in den letzten Jahren auch viel in die Eishockey-Infrastruktur investiert und verfügt mittlerweile über zwei feste Eisflächen. Der Nachwuchs dankt es mit einer rinsgesamt guten Entwicklung.

Ursprüngliche Investitionssumme: 18 Million €

Iserlohn – Eissporthalle am Seilersee

Die Eissporthalle am Seilersee ist bekannt für ihre aufgeheizte Atmosphäre. Seit 1971 ist sie im Betrieb. Mit den baugleichen Hallen in Duisburg, Essen und Herne hat sie nur noch wenig zu tun. Durch mehrere Umbauten kann sie 4.967 Zuschauern Platz bieten. Dennoch ist die Halle sichtbar in die Jahre gekommen. Die Iserlohn Roosters suchen händeringend nach Mehreinnahmen. In diesem Sommer wurde deshalb die Geschäftsstelle ausquartiert, um rund 125 V.i.P. Gästen zusätzlich Platz bieten zu können. Welche Möglichkeiten es trotz der extrem klammen Stadtkasse gibt die Halle zu sanieren und möglichst auszubauen, wird die schon in den kommenden Tagen erwartete Machbarkeitsstudie aufzeigen. Allerdings wird diese erst einmal dem Vernehmen nach innerhalb der schon vor knapp zwei Jahren gegründeten Arbeitsgruppe (bestehend aus Vertretern der Stadt Iserlohn, der Bädergesellschaft Iserlohn sowie den Iserlohn Roosters ) erörtert. Die mittel- und langfristige Zukunft des Profieishockeys in Iserlohn hängt vom Fortbestand der Halle maßgeblich ab.

Köln – LanxessArena

Sie ist das Wohnzimmer der deutschen Eishockey Nationalmannschaft, auch wenn die Heim-WM 2027 diesmal nicht an Köln als Spielort ging. In den letzten Jahren haben es die Haie geschafft den Zuschauerschnitt massiv anzuheben. 18.112 Fans sorgten in der letzten Saison für eine extrem hohe Auslastung der 18.600 Zuschauer fassenden Arena. Seit 1998 ist die Kölner Arena im Betrieb. Sie löste das Eisstadion an der Lentstraße ab. Seit Sommer 2000 ist das Trainingszentrum an der Gummersbacher Straße mit einer Eisfläche auch die Heimat der Haie. Zu gerne würde man im Kölner Raum mehr Eisflächen haben, um der gestiegenen Nachfrage gerecht werden zu können. Bis jetzt gibt es dazu aber noch keine konkreten Planungen.

Ursprüngliche Investitionssumme: 300 Millionen DM

Krefeld – Yayla-Arena

Die letzte Krefelder Meisterschaft 2003 wurde noch auf der anderen Straßenseite der Westparkstraße, in der „alten Dame“ Rheinlandhalle gefeiert. Seit Ende 2004 ist die Yayla-Arena (vormals KönigPalast) Heimspielstätte der Krefeld Pinguine. Bis zu 8.029 Zuschauer haben beim Hockey dort Platz. Mittlerweile wird gegenüber ein neuer Komplex gebaut. Die Stadt Krefeld baut an der Westparkstraße auf dem ehemaligen Kerrygold-Gelände einen modernen Hallenkomplex mit zwei Eisflächen, einer Dreifach-Sporthalle und einem Parkhaus, um die sanierungsbedürftigen alten Hallen (Rheinlandhalle und Werner Rittberger Halle) zu ersetzen.

Mannheim – SAP-Arena

Mannheims SAP-Arena ist neben Düsseldorf und Gelsenkirchen auch Spielort der Eishockey WM 2027. Seit nunmehr 21 Jahren ist sie im Betrieb. Sie löste das alt-ehrwürdige Stadion im Friedrichspark ab. Bis zu 13.600 Zuschauer finden in der Arena Platz. Neben der Haupthalle verfügt Mannheim über zwei weitere Eisflächen, die eine optimale Nachwuchsförderung am Standort ermöglichen.

Ursprüngliche Investitionssumme: 70 Millionen €

München – SAP-Garden

Der SAP-Garden ist seit gut zwei Jahren in Betrieb und eine der modernsten Spielstätten in Europa. Die Arena bietet bei den Heimspielen des EHC Red Bull München fast 11.000 Zuschauern Platz. Insgesamt vier Eisflächen hieven das Niveau für leistungsorientierte Nachwuchsarbeit in München und im Umland der bayerischen Landeshauptstadt auf ein völlig neues Niveau.

Ursprüngliche Investitionssumme: 150 Millionen Euro

Nürnberg – PSD-Bank-Arena

Direkt neben dem Frankenstadion befindet sich Nürnbergs Heimspielstätte, die PSD-Bank-Arena. 7.672 Zuschauer finden in der 2001 eröffneten Halle Platz. Nürnberg verfügt dazu über zwei weitere Eisflächen.

Ursprüngliche Investitionssumme: 23 Millionen €

Straubing – Eisstadion am Pulverturm

Das Stadion am Pulverturm wurde 1967 erbaut und kann bis zu 5.635 Zuschauern Platz bieten. In den vergangenen Jahren wurde das Stadion und seine Infrastruktur (u. a. Kabinen, Technik, Funktionsgebäude, Außengelände) Schritt für Schritt saniert. Rein von der Auslastung sind die Tigers aber auch an ihre Grenzen gestoßen.

Ursprüngliche Investitionssumme: 350.000 DM

Schwenningen – Helios-Arena

Seit Ende 1968 ist das gute alte Stadion am Bauchenberg Heimat des SERC und der Wild Wings. 5.135 Zuschauer finden in der heutigen Helios-Arena Platz. Den größten Umbau gab es von 2007 – 2009. Unter anderem wurde das Stadion eingehaust. Stehen im Schneetreiben war von da an nicht mehr angesagt. Aber auch in den letzten Jahren hat man die Helios-Arena immer wieder saniert. Unter anderem mit der kleineren Eisfläche (NHL Maß) und zuletzt in diesem Sommer mit der Erneuerung der Betonpiste und einer weiteren energetischen Sanierung.

Wolfsburg – EisArena am Allerpark

Die Zeiten des Zeltdachs sind in Wolfsburg seit 2006 Geschichte. Die Arena bietet 4.503 Zuschauern Platz und hat nach wie vor den Charme eines typischen Eisstadions. Sie ist mit rund 73 % bei den Heimspielen der Grizzlys im Schnitt ausgelastet.

Ursprüngliche Investitionssumme: 8,6 Millionen €

598 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht