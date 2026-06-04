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Rückkehr in die NHL? Macht Dallas Eakins bei den Adlern Mannheim vorzeitig den Abflug?

4. Juni 20261 Mins read281
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Trainer Dallas Eakins von den Adler Mannheim - © Marco Leipold / City-Press
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Mannheim. (EM) Macht Dallas Eakins bei den Adlern Mannheim vorzeitig den Abflug?

Seit gestern bestätigen verschieden Quellen, dass Mannheims Headcoach und Sportchef in Personalunion, Dallas Eakins, bei den LA Kings und den Toronto Maple Leafs ein Trainerkandidat sein soll.
Der Mannheimer Morgen hatte zuerst in Deutschland darüber berichtet, dass es nicht sicher ist, ob Eakins seinen bis 2027 datierten Vertrag bei den Adlern erfüllen wird.

Klar ist, dass bei den Adlern die Planungen für die kommende Saison seit Wochen eng mit Dallas Eakins abgestimmt sind.

Besonders seit Dallas Eakins beim dritten Spiel des AHL-Finals der Eastern Conference gesichtet wurde, nahmen die Gerüchte um einen vorzeitigen Abschied Fahrt auf. Im Umfeld der Maple Leafs wird mittlerweile über ihn als Trainerkandidaten diskutiert.

Von Seiten der Adler Mannheim hat man bislang keinerlei Stellung bezogen.
Klar ist, dass jedes Angebot aus der weltbesten Liga NHL aus sportlicher und finanzieller Sicht kaum auszuschlagen ist.
In der Anhängerschaft der Leafs gibt es allerdings zu Dallas Eakins auch geteilte Meinungen.
Sollte es tatsächlich zu einem vorzeitigen Abschied kommen, dann bräuchten die Kurpfälzer nicht nur einen Nachfolger hinter der Bande für den 59-jährigen Eakins, sondern auch einen neuen sportlichen Leiter. Einen adäquaten Ersatz zu finden, der beide Positionen übernimmt und damit auch die schon weit vorangetrieben Planungen fortsetzt, sowie die Philosophie 1:1 übernimmt, dürfte extrem schwierig sein.

Seit 2023 in Mannheim tätig

Eakins begann seine Trainerlaufbahn 2005 als Co-Trainer beim AHL-Club der Toronto Marlies, nachdem er 2004 seine aktive Spielerkarriere beendet hatte. Ein Jahr später stand der ehemalige Verteidiger in selber Funktion beim NHL-Team der Maple Leafs hinter der Bande, wiederum ein Jahr später übernahm er dort als Direktor für die Spielerentwicklung. Von 2009 bis 2013 sammelte Eakins schließlich erste Erfahrungen als Cheftrainer der Marlies, übernahm im Anschluss bei den Edmonton Oilers und wechselte von 2015 zu den San Diego Gulls in die AHL. In vier Spielzeiten von 2019 – 2023 war der gebürtige US-Amerikaner als Cheftrainer der Anaheim Ducks tätig. Eakins übernahm die Adler Ende November 2023 in Doppelfunktion als Nachfolger von Headcoach Johan Lundskog und Sportchef Jan-Axel Alavaara.

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