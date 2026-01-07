Roosters in Form – zuletzt vier aus sechs Spielen gewonnen / Matias Lassen reist für Team Dänemark zu den Olympischen Spielen

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters konnten vier der letzten sechs Spiele seit Weihnachten gewinnen und befinden sich in der bisher besten Form in dieser Saison.

Trotz einer sehr anstrengenden Phase mit regelmäßig drei Spielen pro Woche konnten die Sauerländer viele Punkte sammeln und einen Vorsprung auf den Abstiegsplatz aufbauen. Insbesondere in den letzten Heimspielen sahen die Iserlohner stark aus. Fünf der letzten sechs Partien konnten die Roosters in der Eissporthalle am Seilersee für sich entscheiden. Stand jetzt befinden sich die Iserlohn Roosters auf dem 12. Tabellenplatz.

Am Donnerstag, den 8. Januar 2026, sind die Eisbären Berlin zu Gast am Seilersee. Mit dem amtierenden deutschen Meister erwartet die Gastgeber eine große Hürde. „Berlin stellt uns vor eine große Aufgabe. Sie haben einige ihrer Verletzten wieder zurück im Kader und konnten auch zuletzt gegen München gewinnen“, so Franz-David Fritzmeier. „Wir müssen zu 100% da sein und vermeiden Ihnen einfache Möglichkeiten zu geben, sonst werden wir dafür bestraft. Wir müssen im richtigen Moment unsere Chancen nutzen und über die volle Spielzeit dagegenhalten und sie challengen.“

Für das Spiel am Donnerstagabend gibt es noch Tickets über den Ticketshop der Roosters oder an der Tageskasse am Spieltag.

Roosters Verteidiger Matias Lassen reist für Team Dänemark zu den Olympischen Spielen

Die Bundestrainer der dänischen und deutschen Eishockey-Nationalmannschaft haben am heutigen Mittwoch ihre Kader für das olympische Eishockeyturnier in Mailand im kommenden Februar bekannt gegeben. Für Dänemark ist Roosters-Verteidiger Matias Lassen dabei. Das dänische Team trifft gleich im ersten Gruppenspiel am 12. Februar auf die deutsche Auswahl.

In den Kader der deutschen Nationalmannschaft hat es kein Roosters-Spieler geschafft, Kapitän Daniel Fischbuch wird allerdings als sogenannter Trainingsathlet den Vorbereitungskader ergänzen: Aufgrund der späteren Anreise der NHL-Spieler nehmen acht Trainingsathleten am Olympia-Camp des DEB in Bozen (ITA) ab Samstag, den 31. Januar, teil. Die Spieler werden auch das Vorbereitungs- Länderspiel gegen Italien mit dem Olympia-Kader bestreiten und reisen zurück nach Deutschland, sobald die Spieler aus Nordamerika in Mailand eingetroffen sind.

