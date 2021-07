PSD Bank Dome: Mit der neuen Namensrecht-Partnerschaft beginnt eine neue Ã„ra des DÃ¼sseldorfer Dome

Düsseldorf. (PM D-Live) Der PSD Bank Dome gehört mit seiner Kapazität von 15.151 Plätzen zu den Top 10 der größten Indoor-Arenen Deutschlands. Namenhafte Künstlerinnen...

Düsseldorf. (PM D-Live) Der PSD Bank Dome gehört mit seiner Kapazität von 15.151 Plätzen zu den Top 10 der größten Indoor-Arenen Deutschlands. Namenhafte Künstlerinnen und Künstler und Produktionen waren und sind im DOME zu Gast: Von den Foo Fighters, Pink, und Panic! At the Disco über Udo Lindenberg und Die Toten Hosen bis hin zu Finalshows von „Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum“.

Mit dem neuen Namen erhält der DOME ein grundlegendes „Facelift“ – sowohl unter funktionalen als auch atmosphärischen Aspekten:

 Kapazitätserhöhung von 14.300 auf 15.151

 Modernste LED-Beleuchtung und Medientechnik im Innenraum mit Glasfaserinfrastruktur für Übergabepunkte (schnellere Ansteuerung der Mediensysteme)

 Vollständige Neugestaltung der Besucher-Foyers mit neuen Lichtkonzepten und Umgestaltung der Gastronomie-Kioske

 Neue Beleuchtungsanlage für Einlass-/Show-/Pausenlicht

 LED-Sportfeldbeleuchtung bis zu 3.400 Lux (Fertigstellung Sommer 2022)

 70 m² großer LED-Screen am Außeneinlass-Bereich

 Vollständige Ausstattung mit mehr als 50 digitalen Citylights für Besucherinformationen

 Modernisierung der VIP-Bereiche: Neuer Empfang, Refresh Business Club & VIP-Logen

 Modernisierung und Erweiterung des Backstage-Bereiches – mehr und flexiblere Räume, neue Beleuchtungs-, Belüftungs- und IT-Kapazitäten

 Erhöhung der Parkplatzkapazitäten direkt am DOME auf 2.300 Stellplätze (maximale Entfernung zum Haupteingang 200 Meter)

 „Corona-konforme“ Belüftungstechnik mit einer hohen Frischluftwechselrate

D.LIVE-Statements

Michael Brill, Geschäftsführer D.LIVE, Betreibergesellschaft des PSD BANK DOME: „Modern, innovativ und komfortabel – all diese Attribute erfüllt der neue PSD BANK DOME. In den vergangenen Monaten wurde in sämtlichen Bereichen des Venues neu konzipiert, renoviert und modernisiert, sodass all unsere Partner, Veranstalter, Künstlerinnen und Künstler und Besucherinnen und Besucher sich zu 100 Prozent wohlfühlen. Der DOME 2.0 kann durch diese Aufwertung nun sein komplettes Potenzial ausschöpfen und ist das attraktive Live Entertainment-Venue, welches wir uns für den Standort Düsseldorf wünschen.“

Gregor Eßer, General Manager PSD BANK DOME: „Im DOME wird gelacht, getanzt und gerockt. Zahlreiche spannende sportliche Fights können unsere Besucherinnen und Besucher erleben. Wir freuen uns riesig, unsere Partner und unser Publikum in neuer Atmosphäre und neuem Look-and-feel begrüßen zu dürfen. Live-Entertainment erlebbar und fühlbar machen – das ist die neue Mission des PSD BANK DOME.“

Jele Schuh, Manager Booking & Events, Schwerpunkt PSD BANK DOME: „Wir haben unseren Veranstaltern und Kunden in den vergangenen Jahren aufmerksam zugehört und ihre Einschätzungen und Kritikpunkte zum DOME aufgenommen und in die Umgestaltung des Venues einfließen lassen. Beispiele dafür sind der vergrößerte Crew-Cateringbereich und der erweiterte Backstage-Bereich. Wir sind davon überzeugt, dass die positiven Veränderungen für Produktionen und Publikum gleichermaßen spürbar werden.“

Nils Böringschulte, Director Sales und Hospitality D.LIVE: „Durch den Refresh des gesamten VIP-Bereichs schaffen wir ab dem Eingangsbereich eine tolle und stilvolle Atmosphäre für unsere Gäste. Das neue und perfekt aufeinander abgestimmte Interieur macht das VIP-Erlebnis unserer Events noch exklusiver und unvergesslicher.“

Die Neuerungen im Einzelnen

Neue Namensrecht-Partnerschaft

Der DOME in Düsseldorf trägt ab sofort einen neuen Namen: Künftig bietet der PSD BANK DOME Konzerten, Shows, TV-Produktionen, Sport-Highlights und Corporate Events den optimalen Rahmen. Die regionale Direktbank mit Sitz in Düsseldorf und D.LIVE haben sich auf eine langfristige Partnerschaft verständigt. Die Umbenennung der Veranstaltungsstätte ist zum 1. Juli 2021 erfolgt.

Modernste LED-Beleuchtung und Medientechnik im Innenraum – atmosphärisch und nachhaltig

Das Herzstück des DOMEs – der Innenraum – erstrahlt im neuen Licht. Insgesamt sorgen nun 26 LED Moving Heads für eine schöne, gemütliche oder auch spannungsgeladene Atmosphäre. So wird bereits das Betreten der Event-Fläche zu einem atmosphärischen Erlebnis für Besucherinnen und Besucher, Veranstalter sowie Künstlerinnen und Künstler. Auch das Einlass-, Show- und Pausenlicht werden nun durch eine neue Beleuchtungsanlage gesteuert. Neben den optischen Vorzügen reduziert sich der Energieverbrauch durch das neue Lichtdesign und ist dadurch deutlich nachhaltiger. Und das ist noch nicht alles: Im Sommer 2022 wird der Einbau einer neuen LED-Sportfeldbeleuchtung mit bis zu 3.400 Lux in den PSD BANK DOME fertiggestellt, damit die sportlichen Highlights von Eishockey bis Handball noch besser in Szene gesetzt werden.

Im Innenraum ist der DOME mit modernster Medientechnik ausgestattet. Der Videowürfel im Zentrum besteht aus vier hochwertigen LED-Screens mit einer Fläche von jeweils sechs Metern Breite und viereinhalb Metern Höhe. Ergänzt werden diese Flächen durch einen LED-Ring unterhalb der Videowände. Zudem bieten insgesamt 30 LED-Displays oberhalb der Zugänge in den Publikumsrängen die perfekte Möglichkeit, Content zu präsentieren und passend zum jeweiligen Anlass in die Inszenierung einzubinden.

Mehr als 50 digitale Citylights und 70 m² großer LED-Screen am Außeneinlass-Bereich

Im Venue wurde komplett auf digitale Citylights umgestellt. Besucherinformationen und Veranstaltungshinweise können so flexibel auf mehr als 50 digitalen Flächen eingespielt werden. Der 70 Quadratmeter große LED-Screen am Außeneinlass-Bereich verleiht dem DOME ein modernes, digitales Gesicht. Er ist perfekt für die Wegeführung und Information der Besucherinnen und Besucher am Veranstaltungstag einsetzbar.

Neugestaltung der Besucher-Foyers

Der erste Eindruck zählt! Die Besucher-Foyers des PSD BANK DOME wurden rundum neugestaltet. Das neue Lichtkonzept umfasst LED-Spots und LED-Bänder, die an einem modernen Schienensystem installiert sind. Die Foyers erstrahlen dadurch in einer angenehmen Licht-Stimmung und können dem Anlass entsprechend farblich illuminiert werden. Zudem wurden die Gastronomie-Kioske komplett umgestaltet, neue LED-Spots setzen sie optimal in Szene. Neben einem schönen Ambiente ist auch die Bezahlung an den Kiosken komfortabel: Angeboten werden alle gängigen Zahlungsmittel, von der EC-Kartenzahlung bis zu Apple Pay.

Attraktivere, exklusivere und komfortablere VIP-Bereiche

Auch die VIP-Bereiche haben einen Refresh bekommen. Den Wirtz Medical Business Club und die VIP-Logen erreichen die Besucherinnen und Besucher künftig über einen stilvoll neugestalteten und überdachten VIP-Eingang. Die Aufgänge und Zugänge des gesamten Bereichs wurden optisch und räumlich aufgewertet – zum Beispiel durch eine neue Wandfarbe und ausgewählte Konzert-, Show- und Sport-Aufnahmen aus dem DOME. Der Business Club wurde ebenfalls optisch umgestaltet – mit frischer Wandgestaltung und neuem Mobiliar. In Planung ist zurzeit noch der Umbau von sechs Einzellogen zu einer großen Event-Loge, für die ein neues VIP-Produkt entwickelt wird.

Mehr Platz und Komfort für Produktion und Crews im Backstage-Bereich

Auch die Backstage-Bereiche werden renoviert und modernisiert. Gleichzeitig werden die Bereiche, inklusive Crew-Cateringbereich, um weitere, flexible Räume erweitert, die den Bedürfnissen der Veranstalter, Produktionen und Künstlerinnen und Künstler entsprechen. In allen Räumen werden neue Böden verlegt, die Beleuchtung erneuert und die Wände erhalten einen neuen Anstrich.