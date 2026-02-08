onesto Tigers Bayreuth geben Statement zum Spiel in Heilbronn ab

Bayreuth. (PM Tigers) Nach der heftigen zweistelligen Niederlage in Heilbronn sehen die onesto Tigers Bayreuth sich genötigt eine Stellungnahme abzugeben, die wir nachfolgend ungekürzt 1:1 wiedergeben.

Statement zum Spiel in Heilbronn und zum Bericht im Kurier

Liebe Fans, liebe Partner und Freunde der onesto Tigers!

In Heilbronn haben wir eine herbe Niederlage einstecken müssen, und hierfür haben wir und die Mannschaft viel Kritik bekommen. Eine Einordnung aus unserer Sicht: Heilbronn hat eine Mannschaft, die – erwiesenermaßen – in der Oberliga finanziell alle Rahmen sprengt, selbst mit einem Zuschauerschnitt von knapp 2.000 Zuschauern pro Spiel. Bei allem Kampfgeist muss schon alles zusammenpassen, um hier mitzuhalten.

In den vergangenen zwei Wochen haben sich die Heilbronner Spieler im Rahmen der beginnenden Insolvenz weitgehend geschont bzw. sind gar nicht aufgelaufen. Höhepunkt war das wettbewerbsverzerrende Spiel gegen Stuttgart vergangene Woche. Seit Donnerstag bestand für alle Spieler Klarheit, so dass gegen uns wieder der gesamte Kader, gut regeneriert und hoch motiviert (auch auf Grund einer evtl. Siegprämie wie in Bayreuth damals?), sich für andere Clubs zu empfehlen, wieder aufgelaufen ist.

Folgt uns gerne ….



Unser Kader ist – ganz bewusst- ohne besondere Tiefe zusammengestellt. Nur so konnten wir mit dem verfügbaren Budget hochklassige, begeisternde Spieler verpflichten. Daher stellen uns die Ausfälle der Stammspieler (Habeck, Barber, Meier) vor besondere Herausforderungen. Wir sind sehr froh, dass wir mit Daniel Arendas einen Torhüter im Kader haben, der unseren Weg konsequent mitgeht und uns in dieser schwierigen Situation unterstützt. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass dieser junge Spieler über keinerlei Profierfahrung verfügt. Er schmeißt alles rein, aber er darf auch Fehler machen, und er weiß das wir alle voll hinter ihm stehen. Diese Fehler erkennt er selber am besten, sie sind natürlich erklärbar, aber sie dürfen auch angesprochen werden. Alles andere würde weder Daniel noch dem Rest des Teams gerecht werden.

Unser Ziel für diese Saison war und ist das Erreichen der Pre-Playoffs. Das ist nicht einfach, das haben wir aber auch nicht erwartet. Die Mannschaft und alle im Club werden weiterhin alles dafür geben. Wir bitten aber auch unsere treuen Fans um größtmögliche Unterstützung. Gerade die Mannschaft braucht das und hat es sich auch verdient!

Auf einen gemeinsamen, erfolgreichen Endspurt.

Eure onesto Tigers