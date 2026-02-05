Olympia 2026: Frauen-Eishockeymannschaft unterliegt 1:4 gegen Schweden – Alle Stimmen zum Spiel

Mailand. (PM DEB) Zum Auftakt des olympischen Eishockeyturniers in Mailand unterlag die deutsche Frauen-Eishockeymannschaft gegen Schweden mit 1:4 (1:1, 0:2, 0:1).

Vor 2.455 Zuschauern in der Milano Rho Ice Hockey Arena erzielte Nina Jobst-Smith den einzigen Treffer für das deutsche Team, für das Sandra Abstreiter im Tor startete.

Deutschland ging durch Jobst-Smith im Powerplay mit 1:0 in Führung, doch Schweden drehte die Partie mit zwei Überzahltoren von Lina Ljungblom auf 2:1. Kurz vor der zweiten Drittelpause erhöhte Mira Jungaker zum 3:1 für die Skandinavierinnen. Trotz einer starken deutschen Schlussphase erzielte Thea Johansson den Treffer zum 4:1-Endstand zugunsten der Schwedinnen.

Einen detaillierten Spielbericht gibt es auf der Website des DEB: www.deb-online.de.

Nächster Vorrundengegner für die Frauen-Eishockeymannschaft ist das Team aus Japan. Das Spiel findet am Samstag, den 7. Februar 2026, um 12:10 Uhr in der Milano Rho Ice Hockey Arena statt.

Übersicht #SWEGER

Torschützinnen Team GER: Nina Jobst-Smith (9.).

Schüsse: Schweden 37 – Deutschland 16.

Strafminuten: Schweden 2 – Deutschland 8.

Starting Goalie: Sandra Abstreiter.

Kapitäne: Daria Gleißner (C), Laura Kluge (A), Ronja Hark (A).

Zuschauer: 2.455.

Stimmen #SWEGER

Bundestrainer Jeff MacLeod: „Wir haben über 60 Minuten gut gekämpft. Es war ein schnelles, physisches Spiel beider Mannschaften. Schweden hat über weite Strecken konsequent und abgeklärt gespielt. Das Spiel war in jedem Fall eine wichtige Lernerfahrung für uns, was den weiteren Turnierverlauf angeht. Wir werden das Spiel schnell aufarbeiten und regenerieren, damit wir dann gut für die nächste Aufgabe gegen Japan vorbereitet sind.“

Verteidigern Nina Jobst-Smith: „Wir sind natürlich enttäuscht über die Niederlage, sollten nun aber nach vorne schauen. Wir haben ein schnelles und körperbetontes Spiel gezeigt, das sollten wir uns für das Turnier beibehalten. Mit unserer Kreativität in den Reihen können wir uns in der offensiven Zone mehr Torgelegenheiten herausspielen, als wir es heute geschafft haben. Deswegen gilt es für die nächsten Spiele, dass wir uns vornehmen, noch mehr Pucks in Richtung des gegnerischen Tores zu bringen und uns selbst so die Möglichkeit zu geben, am Ende auch erfolgreich zu sein.

Stürmerin Emily Nix: „Wir sind enttäuscht, dass wir das erste Spiel verloren haben. Das waren einfach zu viele Strafen. Es waren schwierige Calls dabei. Dennoch müssen wir auch mehr Tore schießen. Mit einem Tor kann man kein Spiel gewinnen. Wir haben morgen einen Ruhetag. Das Spiel haken wir jetzt ab. Schweden ist sicherlich unser härtester Gruppengegner.“

Statistik #SWEGER

Offizielle Statistik der IIHF: Game-Stats #SWEGER

Zur offiziellen Website der Olympischen Winterspiele 2026: Website MilanoCortina2026

Spieltermine der deutschen Eishockey-Frauen in Milano Cortina 2026

Gruppe B

05.02.2026 | Schweden – Deutschland | 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

07.02.2026 | 12:10 Uhr | Deutschland – Japan

09.02.2026 | 16:40 Uhr | Deutschland – Frankreich

10.02.2026 | 16:40 Uhr | Italien – Deutschland

