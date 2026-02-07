Olympia 2026: Frauen-Eishockeymannschaft gewinnt mit 5:2 gegen Japan

Mailand. (PM DEB) Im zweiten Spiel des olympischen Eishockeyturniers in Mailand hat die deutsche Frauen-Eishockeymannschaft gegen Japan ihren ersten Sieg gefeiert.

Das Team von Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod gewann mit 5:2 (3:0, 2:2, 0:0). Vor 3.777 Zuschauern in der Milano Rho Ice Hockey Arena erzielten Daria Gleißner, Emily Nix, Nicola Hadraschek-Eisenschmid (2) und Laura Kluge die Treffer. Sandra Abstreiter startete im Tor, Luisa Welcke feierte ihr 50. Länderspiel.

Deutschland führte bereits nach 44 Sekunden durch Gleißner mit 1:0. Nix (9.) und Hadraschek-Eisenschmid (14.) erhöhten noch im ersten Drittel auf 3:0, bevor im Mitteldrittel erneut Hadraschek-Eisenschmid (26.) zum 4:0 traf. Kluge (31.) erhöhte gar auf 5:0. Japan kam durch Miura (37.) und Wajima (38.) noch auf 5:2 heran. Im Schlussdrittel fielen keine weiteren Tore.

Der nächste Gegner der Frauen-Eishockeymannschaft ist das Team aus Frankreich. Das Spiel findet am Montag, den 9. Februar 2026, um 16:40 Uhr in der Milano Rho Ice Hockey Arena statt.

Übersicht #GERJPN

Torschützinnen Team GER: Daria Gleißner (1.), Emily Nix (9.), Nicola Hadraschek-Eisenschmid (14. und 26.), Laura Kluge (31.)

Schüsse: Deutschland 29 – Japan 22.

Strafminuten: Deutschland 6 – Japan 6.

Starting Goalie: Sandra Abstreiter.

Kapitäne: Daria Gleißner (C), Laura Kluge (A), Ronja Hark (A)

Zuschauer: 3.777

Stimmen #GERJPN

Bundestrainer Jeff MacLeod: „Wir haben heute ein fantastisches Spiel gegen einen schweren Gegner gezeigt. Unsere Spielerinnen haben von Beginn an Druck erzeugt und sich früh für ihr gutes Spiel belohnt. Besonders gut hat mir das Selbstvertrauen gefallen, das sie von Beginn an ausgestrahlt haben. Wir hatten bereits vor dem Spiel ein gutes Gefühl und haben uns von der Auftaktniederlage nicht beeinflussen lassen. Heute haben viele Spielerinnen herausragend gespielt, insgesamt war es eine gute Mannschaftsleistung. An diese tolle Performance möchten wir auch in den kommenden Spielen anknüpfen, dann können wir auch gegen Frankreich und Italien erfolgreich sein.“

Stürmerin Laura Kluge: „Nach der Auftaktniederlage war es für uns wichtig, mit viel Energie ins Spiel zu starten und den Japanerinnen unser Spiel aufzuzwingen. Das ist uns heute sehr gut gelungen. Unser frühes Tor hat geholfen, das Momentum auf unsere Seite zu ziehen. Wir haben heute unseren Flow gefunden, was sehr wichtig für den weiteren Turnierverlauf ist. Wir können heute viele positive Dinge aus dem Spiel mitnehmen, zugleich gibt es aber natürlich auch Sachen, an denen wir arbeiten müssen, um auch gegen die kommenden Gegner erfolgreich zu sein. Wir können uns darauf freuen, was in diesem Turnier noch kommt!“

Stürmerin Nicola Hadraschek-Eisenschmid: „Wir sind heute richtig gut in das Spiel gestartet. Das schnelle Tor hat uns gutgetan und Selbstvertrauen gegeben. Mit dem Treffer konnten wir das Spiel an uns reißen. Mir hat es gefallen, dass wir anschließend nicht lockergelassen, sondern weiter nachgelegt haben. Das Spiel sollte uns sehr viel Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben geben. Es gilt, an die heutige Leistung anzuknüpfen, dann können wir auch gegen Frankreich und Italien erfolgreich sein.“

Spieltermine der deutschen Eishockey-Frauen in Milano Cortina 2026



Gruppe B

05.02.2026 | Schweden – Deutschland | 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

07.02.2026 | Deutschland – Japan | 5:2 (3:0, 2:2, 0:0)

09.02.2026 | 16:40 Uhr | Deutschland – Frankreich

10.02.2026 | 16:40 Uhr | Italien – Deutschland