Ã–sterreich: Niederlage gegen Norwegen nach Traumstart / Ã–EHV-Damen spielen bei WÃ¶rthersee-Trophy gegen Norwegen um Platz 3

Oslo. (PM Ã–EHV) Gerade einmal 31 Sekunden dauerte es, da sorgte KapitÃ¤n Bernd Wolf fÃ¼r rotweiÃŸrote FÃ¼hrung.

Doch binnen zehn Minuten, zwischen der 2. und 12. Spielminute schlug Norwegen, Gastgeber des Drei-Nationen-Turnier in Oslo, zurÃ¼ck und stellte auf 4:1. Ã–sterreich kehrte mit Elan aus der ersten Pause zurÃ¼ck und erneut scorte Bernd Wolf, der diesmal 66 Sekunden fÃ¼r das 2:4 benÃ¶tigte. Doch wieder hatten die Skandinavier die passende Antwort parat und sicherten sich mit dem 5:2-Erfolg auch den Turniersieg. Ã–sterreich darf mit dem Sieg Ã¼ber Ungarn und der Niederlage gegen Norwegen, positiv bilanzieren, konnte man schlieÃŸlich zahlreichen Prospects wertvolle Einsatzzeiten geben. Am 8. und 9. April startet mit einem Doppel gegen Lettland in Riga (LAT) fÃ¼r die Herren die Vorbereitung auf die WM 2026.

Die Halle verstummte, die Ã¶sterreichische Bank jubelte und Bernd Wolf strahlte. 31 Sekunden waren gespielt, da sorgteÂ der Verteidiger fÃ¼r das 1:0. Norwegen erholte sich jedoch rasch von diesem Schock und vermieste Nicolas Wieser sein viertes LÃ¤nderspiel. Binnen zehn Minuten setzten sich die Skandinavier auf 4:1 ab und hielten die FÃ¼hrung bis zur Pause.

Aus dieser retour legteÂ Ã–sterreich in Form von Bernd Wolf abermals einen Traumstart hin. Norwegen kassierte nach wenigen Sekunden eine Strafe, die Bernd Wolf mit seinem insgesamt 6. Treffer im Nationalteam zu nutzen wusste. Es sollte eigentlich eine Aufholjagd einlÃ¤uten. Da hatte Norwegen jedoch etwas dagegen und erhÃ¶hte in der 25. Minute auf 5:2. Ã–sterreich war insgesamt die bessere Mannschaft, kÃ¤mpfte um jede Scheibe und erarbeitete sich zahlreiche Chancen.

Trotz eines Ã¼berlegenen Schlussdrittels, war am Resultat jedoch nicht mehr zu rÃ¼tteln. Norwegen holt sich vor knapp 4.000 Zusehern den Turniersieg, Ã–sterreich fÃ¤hrt aber mit einem guten GefÃ¼hl nachhause.

Head Coach Roger Bader: â€žDas Resultat passt nicht mit der gezeigten Leistung zusammen. Wir haben gut begonnen mit dem 1:0 und hatten kurz darauf auch die Chance auf das 2:0. Leider konnte Norwegen im Gegenzug seine ersten beiden Torchancen direkt nutzen. Zwischen der 10. und 20. Minute hatte wir eine SchwÃ¤chephase, haben uns dann aber im Mitteldrittel wieder erfangen und waren insgesamt die bessere Mannschaft. Lediglich die Tore haben gefehlt. Mit der Woche bin ich sehr zufrieden. Viele Spieler konnten ein Ausrufezeichen setzen und reisen mit einem guten GefÃ¼hl ab.“

Februar Break 2026

Drei-Nationen-Turnier/European Cup of Nations, Oslo (NOR)

Spielplan

Ã–sterreich vs. Ungarn 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Fr. 6. Februar 2026, 19:00 Uhr

TorschÃ¼tzen Ã–sterreich: Benjamin Nissner (17.), Vinzenz Rohrer (33./PP), Johannes Neumann (56.), Lenz Moosbrugger (57./EG)

TorschÃ¼tze Ungarn: Istvan Terbocs (6./PP)

Norwegen vs. Ã–sterreich 5:2 (4:1, 1:1, 0:0)

Sa., 7. Februar 2026, 16:00 Uhr

TorschÃ¼tzen Norwegen: Sander Hurrod (2.), Patrick Elvsveen (8.), Aron Jessli (10.), Mikkel Eriksen (12.), Andre Strandborg (25.)

TorschÃ¼tze Ã–sterreich: Bernd Wolf (1., 22./PP)

Damen spielen bei WÃ¶rthersee-Trophy gegen Norwegen um Platz 3

In Klagenfurt steht nun der Gegner Ã–sterreichs im Spiel um Platz 3 fest. Am Sonntag, 12:00 Uhr, trifft das Team von Head Coach Alexander BrÃ¶ms in der Heidi Horten Arena auf Norwegen. Der Eintritt betrÃ¤gt â‚¬ 10.-, das Spiel wird auch auf SportkroneÂ live gestreamt.

WÃ¶rthersee-Trophy

Gruppenphase

Schweiz vs. Ã–sterreich 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Do., 5. Februar 2026, Klagenfurt

TorschÃ¼tzinnen Ã–sterreich: Anna Meixner (29.), Charlotte Wittich (60./EN)

Ã–sterreich vs. DÃ¤nemark 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Fr., 6. Februar 2026, Klagenfurt

TorschÃ¼tzin Ã–sterreich: Theresa Schafzahl (36.)

TorschÃ¼tzinnen DÃ¤nemark: Julie Oksbjerg (29.), Silke Glud (35.)

Finaltag

Finale: DÃ¤nemark vs. Ungarn

So., 8. Februar 2026, 11:45 Uhr, Sepp Puschnig-Halle, Klagenfurt

Spiel um Platz 3: Ã–sterreich vs. Norwegen

So., 8. Februar 2026, 12:00 Uhr, Heidi Horten Arena, Klagenfurt

Spiel um Platz 5: Slowakei vs. Schweiz

So., 8. Februar 2026, 15:00 Uhr, Heidi Horten Arena, Klagenfurt

