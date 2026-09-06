Nächster junger Verteidiger für den Phoenix: Max Falk kommt aus Neuss

Grefrath. (PM GEG) Die Defensive des Grefrath Phoenix nimmt weiter Konturen an – und bekommt zugleich ein weiteres Stück Zukunft.

Mit Max Lennart Falk haben die Blau-Gelben einen 22-jährigen Verteidiger vom Liga-Konkurrenten Neusser EV verpflichtet. Der junge Rechtsschütze bringt eine solide Ausbildung, Gardemaße und bereits wertvolle Erfahrungen aus der Oberliga und Regionalliga mit. In Grefrath soll er nun den nächsten Schritt machen.

Dass Falk trotz seiner erst 22 Jahre bereits einiges an Eishockey-Erfahrung vorweisen kann, zeigt ein Blick auf seine bisherigen Stationen. Seine ersten Schritte auf dem Eis machte der gebürtige Krefelder beim Neusser EV, ehe er 2016 zum Nachwuchs des Krefelder EV wechselte. Dort durchlief er die Altersklassen von der U14 bis zur U17.

2021 folgte der Wechsel zum Duisburger EV. Bei den Jungfüchsen sammelte Falk in drei Spielzeiten 96 Einsätze in der Deutschen Nachwuchs Liga (DNL) und damit Erfahrungen auf höherem deutschen Nachwuchsniveau. Gleichzeitig rückte der Sprung in den Seniorenbereich näher. In der Saison 2023/24 gehörte er zum Oberliga-Kader der Füchse Duisburg und kam dort auf acht Einsätze.

Danach ging es für den 1,86 Meter großen und 84 Kilogramm schweren Verteidiger endgültig ins Senioren-Eishockey. Über die Dinslakener Kobras führte sein Weg zum Neusser EV, für den Falk zuletzt in der Regionalliga auflief. Nun steht mit Grefrath die dritte Regionalliga-Station seiner noch jungen Laufbahn an.

Für Phoenix-Coach Tilo Schwittek ist Falk dabei mehr als nur eine zusätzliche Option für die Defensive. Der Trainer sieht im Neuzugang vor allem einen Spieler, der noch längst nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen ist.

„Mit Max Lennart Falk verstärken wir unsere Defensive um einen jungen Verteidiger, den wir gezielt weiterentwickeln wollen.“

Schwittek hebt insbesondere Falks körperliche Voraussetzungen und seine bisherigen Erfahrungen auf höherem Niveau hervor. Beides biete eine gute Grundlage, um sich in Grefrath weiterzuentwickeln und sich langfristig im Seniorenbereich zu etablieren.

Auch für Falk selbst kommt der Wechsel zum Phoenix zu einem interessanten Zeitpunkt. Viele Gesichter in der neuen Mannschaft sind für ihn keineswegs unbekannt. Zahlreiche Mitspieler kennt er noch aus gemeinsamen Nachwuchszeiten, andere aus den vergangenen Regionalliga-Duellen. Entsprechend groß ist die Vorfreude auf die neue Aufgabe.

„Viele meiner neuen Mitspieler kenne ich noch aus dem Jugendbereich“, sagt Falk und gibt gleichzeitig die Marschroute für seine erste Saison im Phoenix-Trikot vor: „In der Defensive will ich für den Phoenix ackern und viele Siege mit euch feiern.“

Dabei freut sich der 22-Jährige nicht nur auf seine neue Mannschaft, sondern auch auf die besondere Atmosphäre am Grefrather EisSport & EventPark. „Vorfreude habe ich besonders auf das Team und die super Stimmung bei euch in der Halle“, so Falk.

Mit seiner Verpflichtung setzt der Phoenix damit weiter auf die Mischung aus Erfahrung und Entwicklungspotenzial. Falk soll dabei von den Routiniers profitieren, gleichzeitig aber selbst Verantwortung übernehmen und sich Schritt für Schritt zu einer festen Größe in der Grefrather Defensive entwickeln.

Viel Zeit bleibt dafür nicht mehr. Die Saisonvorbereitung der Blau-Gelben biegt auf die Zielgerade ein. Bis zum ersten Testspiel soll der Kader für die neue Regionalliga-Saison komplettiert sein. Am 18. September um 20:15 Uhr steht für den Phoenix schließlich der erste Härtetest auf dem Programm – ausgerechnet bei Falks ehemaligem Verein, den Dinslakener Kobras.

Dann beginnt auch für den neuen Mann in der Grefrather Defensive die nächste Etappe seiner Entwicklung.

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