Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Regionales Regionalliga Ost Luchse Lauterbach Luchse zeigen Moral, bleiben aber unbelohnt â€“ 1:4-Niederlage bei FASS Berlin / P.J. Demitrio kommt zum Team
Luchse LauterbachTransfer-News

Luchse zeigen Moral, bleiben aber unbelohnt â€“ 1:4-Niederlage bei FASS Berlin / P.J. Demitrio kommt zum Team

9. Februar 20262 Mins read25
Share
Pasquale Demitrio - Â© Luchse Lauterbach
Share

Lauterbach. (PM Luchse) Die Lauterbacher Luchse mussten sich auch im vierten Duell der laufenden Regionalliga-Saison dem amtierenden Meister FASS Berlin geschlagen geben.

Beim 1:4 in der Hauptstadt prÃ¤sentierten sich die Vogelsberger Ã¼ber weite Strecken auf AugenhÃ¶he, scheiterten jedoch an der mangelnden Chancenverwertung und einem gut aufgelegten Berliner TorhÃ¼ter.

Trotz personeller Sorgen â€“ unter anderem fehlten mit Benjamin Dirksen, Mika Junker, Emanuel Grund und Philipp Maier wichtige StammkrÃ¤fte â€“ starteten die Luchse konzentriert und defensiv gut organisiert in die Partie. FASS Berlin kombinierte zwar gefÃ¤hrlich und kam im ersten Drittel zu einigen MÃ¶glichkeiten, doch Luchse-Goalie Benjamin Vavrena zeigte eine starke Leistung und hielt sein Team lange im Spiel. Erst ein fataler Fehlpass im Aufbauspiel brachte die Gastgeber durch Alessandro Falk zum 1:0 in FÃ¼hrung. Auch nach dem RÃ¼ckstand blieben die Lauterbacher ruhig und hielten das Spiel offen. Chancen gab es auf beiden Seiten, weitere Treffer jedoch nicht.

Im zweiten Drittel erhÃ¶hte FASS den Druck. Ein Abstimmungsfehler in der Luchse-Defensive ermÃ¶glichte Dean Flemming das 2:0 und nur zwei Minuten spÃ¤ter erhÃ¶hte Nico Jentsch in Ãœberzahl zum 3:0. Die Mannschaft von Trainer Dieter Reiss bewies Moral. Die Luchse Ã¼bernahmen zunehmend die Initiative, erspielten sich mehrere hochkarÃ¤tige Chancen und belohnten sich schlieÃŸlich durch Julian Grund, der in der 37. Minute den verdienten Anschlusstreffer zum 1:3 erzielte.

Im Schlussdrittel bot sich den Zuschauern ein vertrautes Bild: Lauterbach rannte an, FASS verteidigte â€“ und immer wieder stand FASS-TorhÃ¼ter Slavinskis-Repe zur Stelle. Auf der Gegenseite zeigte auch Vavrena weiterhin eine starke Leistung und hielt seine Farben im Spiel. Als die Luchse in der Schlussphase alles auf eine Karte setzten und den TorhÃ¼ter zugunsten eines zusÃ¤tzlichen Feldspielers vom Eis nahmen, fiel die Entscheidung: Gregor Kubail traf in der letzten Minute zum 4:1 ins leere Tor.

Trotz der Niederlage Ã¼berwiegt aus Lauterbacher Sicht das Positive: Die Mannschaft ist sichtbar gewachsen, zeigt Kampfgeist und Moral â€“ Eigenschaften, die mit Blick auf die anstehenden Pre-Playoffs Mut machen. Die Luchse sind bereit fÃ¼r die heiÃŸe Phase der Saison.

Pasquale Demitrio verstÃ¤rkt die Lauterbacher Luchse

Nach dem Abgang von Hunter Brackett haben die Lauterbacher Luchse ihre zweite Importstelle neu besetzt: Pasquale â€žP. J.â€œ Demitrio lÃ¤uft ab sofort im Trikot der Vogelsberger auf.

Der 25-jÃ¤hrige US-Amerikaner aus Sewell, New Jersey, stand bereits am vergangenen Wochenende beim AuswÃ¤rtsspiel gegen FASS Berlin erstmals fÃ¼r die Luchse auf dem Eis und konnte dabei direkt EindrÃ¼cke von der Regionalliga sammeln.

Demitrio bringt einen vielseitigen Hintergrund aus dem nordamerikanischen Eishockey mit. In seiner Nachwuchslaufbahn durchlief er verschiedene US-Ligen, ehe er vier Jahre in der NCAA Division III fÃ¼r die Neumann University spielte. In der laufenden Saison war der Offensivspieler zunÃ¤chst fÃ¼r die Watertown Wolves aktiv (8 Spiele, 2 Tore, 2 Vorlagen, 8 Strafminuten), bevor er zu den Blue Ridge Bobcats wechselte, fÃ¼r die er in 24 EinsÃ¤tzen 3 Tore und 2 Assists bei 6 Strafminuten verbuchte.

Mit Pasquale Demitrio gewinnen die Lauterbacher Luchse einen engagierten Angreifer, der dem Team zusÃ¤tzliche Tiefe und Optionen fÃ¼r die entscheidende Saisonphase geben soll.

Folgt uns gerne ….

654
Wie weit kommt die deutsche Eishockey Nationalmannschaft der MÃ¤nner beim olympischen Eishockeyturnier?

Share
Previous post Die Frauen-Eishockey-Revolution bei Olympia 2026

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht verÃ¶ffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank fÃ¼r Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de erÃ¶ffnet Kanal fÃ¼r freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
ECDC Memmingen IndiansTransfer-News

Memmingen Indians binden ihre Nummer 1!

Memmingen. (mfr) Der ECDC Memmingen kann die Weiterverpflichtung seines StammtorhÃ¼ters Justus Roth...

By6. Februar 2026
Dresdner EislÃ¶wenTransfer-News

Dresdner EislÃ¶wen geben auch Andrew Yogan ab

Dresden. (PM EislÃ¶wen) Die Dresdner EislÃ¶wen und StÃ¼rmer Andrew Yogan haben sich...

By6. Februar 2026
Rostock PiranhasTransfer-News

Oberliga Nord Schlusslicht Rostock Piranhas probiert einen Trainerwechsel aus

Rostock. (Piranhas / EM) Die Rostock Piranhas aus der Oberliga Nord nehmen...

By6. Februar 2026
ERC LechbruckTransfer-News

ERC Lechbruck verpflichtet Routinier Florian Simon

Lechbruck. (PM ERC) Der ERC Lechbruck kann einen namhaften Neuzugang prÃ¤sentieren: Mit...

By6. Februar 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten